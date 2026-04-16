Karely Ruiz descartó a Alana Flores como posible rival en una pelea de boxeo entre creadoras de contenido, al considerar que la influencer ya cuenta con un nivel profesional dentro del ring.

En una dinámica con Cascara Network, Ruiz explicó que no le “da la talla” para enfrentar a Alana Flores, aunque sí estaría dispuesta a medirse con la argentina Flor Vigna, lo que abriría la puerta a un combate con fuerte carga mediática.

De cara a Supernova: Genesis, la elección de Karely Ruiz refleja cómo el boxeo de influencers construye jerarquías basadas en nivel deportivo e impacto mediático.

Karely Ruiz descarta a Alana Flores como rival en box

Karely Ruiz fue clara al señalar que no ve a Alana Flores como una rival accesible, debido al nivel que ha alcanzado dentro del box, donde incluso ya es considerada con preparación más profesional.

“Alana creo que ya está en un nivel muy pro, ya es boxeadora profesional y yo no le doy la talla”, explicó Karely Ruiz al justificar su decisión de no enfrentarla en una pelea de box.

Esto refleja una diferencia de percepción entre ambas dentro del circuito de boxeo entre creadores de contenido, donde no todos los cruces se concretan por diferencias de nivel deportivo.

Alana se ha posicionado fuerte en el boxeo de influencers (JONATHAN DUENAS / JONATHAN DUENAS)

Karely Ruiz preferiría pelear con Flor Vigna

En lugar de Alana Flores, Karely Ruiz señaló que podría enfrentarse a Flor Vigna en una pelea de box, lo que abre la puerta a un combate con fuerte carga mediática y posible narrativa internacional.

La elección de Karely Ruiz por Flor Vigna también alimenta el interés por una posible rivalidad entre México y Argentina dentro del boxeo de influencers, un formato que ha crecido en popularidad en los últimos años.

El caso de Karely, Alana y Flor Vigna refleja cómo el boxeo de influencers sigue construyendo sus propias jerarquías, basadas tanto en habilidad como en impacto mediático.