El pasado viernes, Josu Jon Imaz, representante de Repsol, se reunió en la Casa Blanca con Donald Trump y 20 petroleros interesados en invertir en Venezuela.

Repsol, la multinacional energética y petroquímica española se dijo lista para invertir en Venezuela, junto a su socio comercial, la italiana Eni.

Por lo que agradeció a Donald Trump, de 79 años de edad, abrir la puerta a mejorar el país en América del Sur, para el que produce 45 mil barriles de crudo diario, cifra que triplicarán en los próximos tres años.

Meta que ven posible ya que en los últimos 15 años han invertido “21 mil millones de dólares en la industria del petróleo y el gas, en Pensilvania, en el Golfo de América en Texas y en Alaska”, informó el químico, de 62 años de edad.

En la reunión, el máximo mandatario de Estados Unidos instó a 20 directivos de empresas petroleras a invertir alrededor de 100 mil millones de dólares en Venezuela, informa La Jornada.

Ver a Repsol entre la lista de invitados, recordó que a la compañía, en 2020, se le acusó de haber recibido contratos públicos amañados durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, de 63 años de edad.

Repsol (Jaime Boira)

Repsol llama al Golfo de México, “Golfo de América”

Tras darse a conocer la postura de Repsol sobre invertir en petróleo venezolano a Josu Jon Imaz le llovieron críticas de personalidades políticas.

Esto porque el portavoz de Repsol se refirió al Golfo de México como “Golfo de América”.

Golfo de México: Estado de Estados Unidos le llama Golfo de América (SDPnoticias.com / Eduardo Díaz)

Pablo Echenique, físico y ex diputado del Parlamento Europeo, fue el primero en lanzarse a su yugular:

“Josu Jon Imaz, <i>CEO</i> de Repsol y ex líder del Partido Nacionalista Vasco (PNV ), agradece a Trump su ataque terrorista en Venezuela, le pide permiso para multiplicar por tres la producción de petróleo en el país y llama ‘Golfo de América’ al Golfo de México. Los vasallos lamiendo las botas de su amo imperial” Pablo Echenique

Hasta el momento el CEO de Repsol no se ha pronunciado al respecto.

Recordemos que en diversas ocasiones, Donald Trump ha propuesto cambiar el nombre de Golfo de México a Golfo de América argumentando que en esa zona del océano predomina Estados Unidos.