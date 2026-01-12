Josu Jon Imaz es un empresario, ex político y químico español que se desempeña como consejero delegado (CEO) de Repsol, una de las principales compañías energéticas multinacionales de origen español.

Con una trayectoria que combina experiencia en el sector público, la industria y la dirección corporativa, Josu Jon Imaz se encuentra al frente de Repsol desde 2014.

Su perfil volvió a cobrar relevancia tras sus recientes declaraciones sobre la inversión en Venezuela, en las que respaldó los señalamientos del presidente Donald Trump.

¿Quién es Josu Jon Imaz?

Josu Jon Imaz San Miguel es doctor en Ciencias Químicas por la Universidad del País Vasco. Inició su carrera profesional en el ámbito de la investigación y la industria, siendo responsable del Área de Composites y Polímeros del centro tecnológico INASMET entre 1987 y 1989.

Posteriormente se incorporó al Grupo Cooperativo Mondragón, donde trabajó como promotor industrial entre 1989 y 1991, antes de desarrollar una extensa trayectoria en la política vasca y europea.

Su carrera política comenzó en EGI, las juventudes del Partido Nacionalista Vasco (PNV), partido al que se afilió en 1978. En junio de 1994 fue elegido eurodiputado al Parlamento Europeo dentro de la candidatura de la Coalición Nacionalista, donde participó en comisiones relacionadas con Presupuestos, Industria, Asuntos Económicos y Pesca, además de formar parte de la subcomisión monetaria.

Tras su paso por el sector público, se incorporó de lleno a la industria energética y, en abril de 2014, fue nombrado consejero delegado de Repsol por el Consejo de Administración, bajo la presidencia de Antonio Brufau.

Desde esa posición ha encabezado la transformación de Repsol hacia un modelo multienergético, con el compromiso de alcanzar cero emisiones netas en 2050.

¿Qué edad tiene Josu Jon Imaz?

Josu Jon Imaz nació el 6 de septiembre de 1963, por lo que tiene 62 años al inicio de 2026.

¿Josu Jon Imaz tiene esposa?

Josu Jon Imaz está casado con Virginia Madina, quien mantiene un perfil discreto y ha acompañado al directivo en algunos actos públicos.

¿Qué signo zodiacal es Josu Jon Imaz?

Josu Jon Imaz es Virgo, un signo de tierra mutable, regido por Mercurio.

¿Josu Jon Imaz tiene hijos?

Josu Jon Imaz y su esposa Virginia Madina tienen tres hijos.

¿Qué estudió Josu Jon Imaz?

Josu Jon Imaz cuenta con una sólida formación académica:

Doctor en Ciencias Químicas por la Universidad del País Vasco

Licenciado en Ciencias Químicas por la Facultad de San Sebastián, con Premio Extraordinario Fin de Carrera

Formación en Dirección General de Empresas (1989–1990) dentro del plan del Grupo Cooperativo Mondragón

Tesis doctoral concluida en la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de Bilbao en 1994

¿En qué ha trabajado Josu Jon Imaz?

A lo largo de su trayectoria, Josu Jon Imaz ha ocupado cargos clave en el sector energético y empresarial: