El presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva en la que declara una emergencia nacional para proteger los ingresos petroleros de Venezuela en cuentas de Estados Unidos.

Según la declaración, Trump busca proteger los ingresos que se generen por las ventas de petróleo y evitar que acreedores de la deuda externa de Venezuela reclamen su pago.

Tras la reunión con representantes de grandes compañías del sector energético, Donald Trump firmó una orden que protege los ingresos petroleros de Venezuela en cuentas del Tesoro de Estados Unidos.

La orden firmada por Trump bloquea todo embargo, juicio, o cualquier otro proceso judicial contra fondos que estén en cuentas de Estados Unidos y que contengan ingresos petroleros de Venezuela.

De acuerdo con la declaración, estos ingresos seguirán siendo propiedad de Venezuela solo que se mantendrán en cuentas del gobierno de Estados Unidos para su protección.

“La orden afirma que los fondos son propiedad soberana de Venezuela mantenidos bajo custodia de EU para propósitos gubernamentales y diplomáticos, que no están sujetos a reclamos privados”. Casa Blanca

Con esta acción, el presidente Donald Trump busca generar confianza en las petroleras para que regresen a Venezuela y hagan una inversión masiva de 100 mil millones de dólares.