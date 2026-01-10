El presidente Donald Trump se reunió el pasado 9 de enero con al menos 17 petroleras en la Casa Blanca y ofreció incentivos para que estas compañías regresen a Venezuela.

Con estos incentivos, Donald Trump espera asegurar una inversión de las petroleras de 100 mil millones de dólares para “reactivar” el sector energético de Venezuela tras la captura de Maduro.

Entre las petroletas que Trump busca convencer de regresar a Venezuela se encuentra ExxonMobil, que tenía perdió grandes proyectos energéticos en Venezuela en 2027.

Donald Trump se reunió con al menos 17 petroleras en la Casa Blanca (EFE)

Donald Trump ofrece incentivos y “completa seguridad” para regresar a Venezuela

Donald Trump instó a las petroleras a regresar a Venezuela bajo la promesa de que tendrían “completa seguridad” al tratar directamente con Estados Unidos y no con el gobierno de Venezuela.

Asimismo, Donald Trump aseguró que Venezuela es una nueva oportunidad económica para explotar las reservas de petróleo, permitiendo que empresas como ExxonMobil y ConocoPhillips regresen a sus proyectos.

Para dar más seguridad a las compañías petroleras, el presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos mantiene una relación estable con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

De acuerdo con la información, Delcy Rodríguez estaría cooperando con el gobierno de Estados Unidos, por lo que pueden brindar protección a las empresas que ingresan al mercado en Venezuela.

Cabe mencionar que el gobierno de Estados Unidos planea supervisar indefinidamente todos los procesos petroleros en Venezuela, entre ellos:

Exportación

Refinación

Producción

La reunión con Trump y petroletas se realizó el pasado viernes 9 de enero, en la que participaron 17 compañías: