El Fondo Monetario Internacional (FMI) negó el 15 de enero de 2026 que exista un impacto significativo en los precios del petróleo por la situación que se ha vivido en Venezuela.

Así lo señaló desde conferencia de prensa el vocero del FMI, Julie Kozack, al señalar que no ha habido impactos muy significativos en los precios del petróleo, aunque señaló que se mantendrán atentos a posibles cambios.

Previamente, según dijo un funcionario de Gobierno de Estados Unidos, hasta ahora se ha completado la primera venta de petróleo venezolano, valuada en 500 millones de dólares.

Petróleo se mantiene en precio estable pese a situación en Venezuela

De acuerdo con la FMI, por el momento no se han registrado impactos significativos en el mercado petrolero, derivados de la situación en Venezuela y la detención de Nicolás Maduro.

Esto, a pesar de que Estados Unidos acordó comercializar petróleo venezolano e incluso comenzó a planear cómo incrementar la producción en ese país tras la captura de Maduro.

Aunque Venezuela tiene las reservas probadas más grandes del mundo, su producción real está muy disminuida por años de mala gestión, sanciones y problemas técnicos e infraestructurales.

Aun así, Donald Trump dijo el viernes que la industria petrolera invertiría al menos cien mil millones de dólares para reconstruir el sector energético de Venezuela, como parte de sus planes capitalizar el petróleo venezolano.