Donald Trump, presidente de Estados Unidos, señaló que Exxon Mobil, la petrolera más importante de ese país, quedaría fuera de las inversiones en Venezuela.

“No me gustó la respuesta de Exxon… Probablemente me incline a dejar fuera a Exxon. No me gustó su respuesta. Se están haciendo los lindos” Donald Trump. Presidente de Estados Unidos

La razón es que el director ejecutivo de Exxon Mobil, Darren Woods, en la cena de inversionistas de días pasados dijo que Venezuela es un país “imposible de invertir”.

Donald Trump dijo que no le gustó la respuesta del director de Exxon Mobil, que “se están haciendo los lindos” y que probablemente los dejará afuera de las inversiones.

Estados Unidos prepara inversiones en Venezuela

Mientras todo ello sucede, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, aseguró que varias petroleras del mundo ya van a iniciar a incrementar sus inversiones en Venezuela.

Entre ellas se encuentran:

Chevron

Shell

Repsol

ENI

Otras

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, dijo que la empresa está lista para invertir con fuerza en Venezuela. Entre las petroleras mencionadas no se encuentra Exxon Mobil.

Chris Wright dijo que la respuesta de Exxon Mobil es atípica pero hay al menos 12 petroleras del mundo que sí están interesadas en invertir en Venezuela.

A Donald Trump no solo le interesa el petroleo sino bromea con ser presidente interino de Venezuela

El tema del petróleo de Venezuela sigue siendo polémica a la que Trump le ha seguido dando juego pues publicó una especie de meme en el que aparece como “presidente en funciones de Venezuela”.

Ello se suma a sus declaraciones sobre que busca administrar por años el dinero del petróleo de Venezuela.