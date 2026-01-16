Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, presentó una reforma parcial a la Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH) con el objetivo de atraer inversión extranjera y reactivar la industria petrolera del país.

La iniciativa fue introducida ante el Congreso venezolano en un contexto marcado por la captura de Nicolás Maduro y las presiones del expresidente estadounidense Donald Trump sobre el control y destino del petróleo venezolano.

La propuesta busca revertir los niveles críticos de producción petrolera, resultado de años de desinversión, deterioro de infraestructura y sanciones internacionales.

Esto ocurre mientras el Gobierno de Estados Unidos mantiene una intervención activa en Venezuela bajo el argumento de “estabilizar” la región.

Delcy Rodríguez solicita apoyo legislativo para aprobar la reforma petrolera

En su primer discurso ante el Congreso, Delcy Rodríguez pidió a los legisladores acelerar la aprobación de la reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, presentada oficialmente el 15 de enero de 2026.

La presidenta encargada aseguró que el proyecto incorpora los lineamientos de la Ley Antibloqueo, un instrumento legal aprobado en 2020 que permitió la entrada de inversiones extranjeras pese a las sanciones impuestas por Estados Unidos en 2019.

Según Rodríguez, este marco jurídico busca ofrecer mayor flexibilidad operativa y seguridad legal a los inversionistas internacionales interesados en el sector energético venezolano.

Reforma petrolera, salud e infraestructura: las promesas del Gobierno interino de Delcy Rodríguez

Durante su intervención, Delcy Rodríguez afirmó que la reforma petrolera permitirá mejorar los servicios de salud, severamente afectados por la crisis económica, así como impulsar el desarrollo económico y proyectos de infraestructura.

Además, anunció la creación de una plataforma tecnológica de transparencia para el manejo de los recursos provenientes del sector petrolero.

“Quiero anunciar que cualquier divisa que ingrese irá a dos fondos. Instruyo a la Vicepresidencia de Economía y al Ministerio de Economía y Finanzas la creación de dos fondos soberanos” Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela

Presentamos ante la AN una reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos para facilitar la inversión, fortalecer la seguridad jurídica y lograr resultados más rápidos, incorporando los modelos de gestión de negocios exitosos de la Ley Antibloqueo. pic.twitter.com/RgtQRCV9hQ — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) January 16, 2026

Rodríguez detalló que el primer fondo soberano estará destinado a la protección social, con recursos dirigidos a hospitales, escuelas, alimentación y viviendas. El segundo fondo se enfocará en infraestructura y servicios, priorizando agua potable, electricidad y vialidad.

¿En qué consiste la reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos de Venezuela?

La reforma parcial a la Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH), presentada el 15 de enero de 2026, contempla los siguientes puntos clave:

Facilitar la inversión extranjera, con el objetivo de atraer capitales internacionales y recuperar la infraestructura petrolera.

Apertura de nuevos campos petroleros y áreas sin infraestructura, para aumentar la producción de crudo en el corto plazo.

Incorporación del “modelo antibloqueo”, que busca ofrecer blindaje jurídico y mayor flexibilidad operativa.

Creación de fondos soberanos y una plataforma tecnológica para garantizar mayor transparencia en el uso de los recursos.

Apertura a empresas estadounidenses, como ExxonMobil y ConocoPhillips, que abandonaron el país en 2007.

Contexto internacional y control de ingresos petroleros a Venezuela

Mientras el Congreso de Venezuela debate la reforma, el Gobierno de Donald Trump firmó un decreto de “emergencia nacional” con el objetivo de controlar y proteger los ingresos petroleros venezolanos depositados en Estados Unidos, aumentando la tensión política y económica en torno al futuro del sector energético del país.