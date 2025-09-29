Arabia Saudita compra Electronic Arts por una cantidad de 55 millones de dólares, es decir 1 mil 009 millones 590 mil 928 pesos.

Un consorcio de inversores de Arabia Saudita, integrado por el Fondo de Inversión Pública saudí (PIF) Affinity Partners y Silver Lake, compraron Electronic Arts (EA), el gigante de los videojuegos estadounidense.

Electronic Arts, la gran empresa de videojuegos estadounidense que está detrás de títulos como Los Sims, FIFA, Star Wars, Battlefield y más, fue adquirida por una empresa de Arabia Saudita.

El equipo saudí adquirió el 100% de Electronic Arts del capital social por 210 dólares la acción, según el comunicado de la empresa.

Cabe mencionar que antes de este acuerdo, la empresa de Arabia Saudita ya poseía un 9.9% de la EA.

Se espera que esta compra de Electronic Arts concluya durante el primer trimestre del 2027 después de cumplir todos los requisitos regulatorios.

Se sabe que Affinity Partners, una de las empresas del consorcio de Arabia Saudita, es manejada por el yerno y ex asesor de Donald Trump: Jared Kushner y cuya sede se encuentra en Miami.

La compra de la empresa de videojuegos Electronic Arts llega justo cuando se prepara para la salida de Battlefield 6.

