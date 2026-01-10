El presidente Donald Trump se reunió con los representantes de al menos 17 petroleras el pasado viernes 9 de enero en la Casa Blanca para promover su plan sobre Venezuela.

De acuerdo con múltiples medios, a esta primera reunión con Donald Trump asistieron grandes empresas que cubren gran parte de la cadena productiva del petróleo y gas.

Donald Trump se reunió con al menos 17 petroleras en la Casa Blanca (EFE)

Las petroleras que participaron en la primera reunión con Trump en la Casa Blanca

Al menos 17 compañías del sector petrolero y energético participaron en la primera reunión con el presidente Donald Trump y, según varias fuentes, las petroleras asistentes fueron las siguientes:

Chevron ExxonMobil ConocoPhillips Continental (Continental Resources) Valero Energy Marathon Petroleum Halliburton HKN Inc. Aspect Holdings Tallgrass Energy Raisa Energy Hilcorp Energy Shell Trafigura (trader global) Vitol Americas (trader global) Repsol Eni

Cabe mencionar que esta primera reunión con las compañías se da tras la captura de Nicolás Maduro, que fue detenido junto a su esposa Cilia Flores durante una operación militar en Venezuela.

El presidente Donald Trump adelantó que esta reunión con grandes compañías petroleras sería para analizar “la enorme oportunidad que se presenta” en Venezuela.