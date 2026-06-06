Si eres usuario de AT&T, seguramente notaste que desde las 6:00 a.m. de este viernes 5 de junio, todos sus servicios no funcionan de manera adecuada.

AT&T lleva 12 horas sin poder arreglar esta falla que afecta tanto a sus dispositivos móviles, como los fijos, al igual que su señal satelital.

¿Qué sucede con AT&T en México?

De acuerdo con el portal Downdetector, toda la red de AT&T está caída desde las 6:27 a.m. afectando al internet y señal móvil, así como su servicio de conexión satelital fija.

Fallas en AT&T (Especial)

Por obvias razones, los celulares AT&T son los más afectados, pues los usuarios no pueden acceder a ninguna aplicación o servicio que dependa de estos.

La única forma que han encontrado los usuarios de usar sus teléfonos en estas 12 horas, es conectarse a una red WiFi para así poder hacer trámites, mandar mensajes o solo entretenerse.

Una vez que salen de la zona de la señal, sus teléfonos vuelven a quedar inutilizados; lo peor de todo es que ni siquiera se pueden usar de manera tradicional.

Ya que tampoco hay conexión telefónica para hacer llamadas o mandar mensajes SMS, que son las funciones básicas de todos los smartphones.

AT&T (AT&T)

¿Por qué está fallando AT&T en México?

Hasta el momento, AT&T no ha dado ninguna declaración acerca de por qué está fallando su red en todo México, esto a pesar de las solicitudes de usuarios.

AT&T se ha limitado a señalar que están trabajando en restablecer la red en México y que mantendrá a todo mundo informado según los avances que se tengan.

Lo único que se sabe es que los problemas solo estarían afectando a México, donde las ciudades con mayor número de reportes son CDMX y Guadalajara.

Mientras que el resto del país estaría experimentando intermitencias en el servicio de manera generalizada.

Es decir, la señal regresa y luego se va a los pocos minutos, lo cual está resultando molesto para todos los usuarios que dependen de la misma.

Dado el estado actual de la situación, no parece que esto se vaya a arreglar en lo que resta del viernes 5 de junio.