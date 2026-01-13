Pese a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó la reconstrucción para extraer petróleo de Venezuela en 18 meses, petroleras lo contradicen: llevaría años.

Fue durante la reunión con diversas petroleras estadounidenses que Donald Trump destacó no sólo la reconstrucción, sino el invitarlas a regresar a Venezuela tras detener a Nicolás Maduro.

Petroleras contradicen a Donald Trump: reconstruir industria de petróleo en Venezuela llevará años

Fue Patrick Pouyanné, director ejecutivo de TotalEnergies SE quien contradijo a Donald Trump, con la afirmación de que reactivar la industria petrolera en Venezuela llevará años así como miles de millones de dólares.

Acorde con su explicación, retomar la extracción de tres millones de barriles por día llevará varios años, aunque tal vez se consigan de momento entre 100 y 200 mil barriles diarios.

Petroleros contradicen a Donald Trump sobre recuperación de la industria en Venezuela (The White House)

Además de que pese a la insistencia del presidente y la prisa que demuestra para extraer el petróleo de Venezuela, se necesita un marco claro de inversión para los petroleros.

Por lo mismo, el director de TotalEnergies declaró que regresar a Venezuela para extraer petróleo no está entre las prioridades de la empresa, ya que se necesita examinar la cuestión.

Más de una década y más de 100 millones de dólares: especialistas también contradicen a Trump

El director de TotalEnergies señaló que llegar al millón de barriles de petróleo requeriría un costo de al menos 100 mil millones de dólares, sin embargo, no es el único que apoya las estimaciones.

Tal como recopila la BBC, analistas han señalado que la industria petrolera en Venezuela se recuperaría en al menos una década, con una inversión de 100 mil millones de dólares, que incluye tecnología.

Y si bien Donald Trump aseguró que aportará dicha cantidad, las inversiones millonarias a largo plazo deben cumplir condiciones jurídicas e institucionales en las que confíen las empresas.

Asimismo, la deuda de la paraestatal Pdvsa de Venezuela deberá pagarse con fondos privados, ya que el gobierno no tiene la capacidad para levantar la industria como planea Donald Trump.