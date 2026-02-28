Trump revive polémica del Golfo de América al afirmar que México lo aceptó

El presidente de Estado Unidos, Donald Trump, revivió la polémica del Golfo de América al afirmar que México aceptó el cambio de nombre.

Esto ocurrió durante la visita que Donald Trump realizó el viernes 27 de febrero al puerto de Corpus Christi, en el estado de Texas, desde donde se dijo feliz de visitar el Golfo de América.

Trump insiste en polémica por Golfo de América

El viernes 27 de febrero, el presidente Trump visitó el puerto de Corpus Christi, Texas, desde donde lució una gorra en color rojo con la frase “Golfo de América”.

Desde el inicio de su participación señaló su emoción por visitar “las resplandecientes costas del Golfo de América”, algo que dijo fue parte de sus primeras acciones al asumir la presidencia de Estados Unidos.

Trump calificó este cambio como “un pequeño detalle que debía cambiar”, toda vez que, según él, Estados Unidos posee el 92% de la costa.

Ante ello, el republicano señaló que México no se mostró encantado con su decisión de cambiar el nombre de este mar, pero aseguró que finalmente terminó por aceptarlo.