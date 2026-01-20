Al recordar la controversia que se desató por el tema del Golfo de México, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo una broma al señalar que “se iba a llamar Golfo de Trump”.

Sin embargo, el mandatario aclaró que sus intenciones por rebautizar el Golfo de México al ponerle su nombre, solo se trataban de una broma.

“Debería ser el Golfo de América. Iba a llamarlo el Golfo de Trump, pero pensé que me matarían si lo hacía (...) Es broma, no iba a llamarlo el Golfo de Trump” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Donald Trump bromea con polémica por el Golfo de México: “Se iba a llamar Golfo de Trump”

Al ofrecer una conferencia de prensa con motivo del primer aniversario de su segundo mandato presidencial, Donald Trump recordó la controversia que se generó en torno al Golfo de México y el cambio de nombre.

Sobre el tema, el presidente rememoró que cuestionó los motivos por los que la zona marina llevan el nombre de México, cuando consideró que era justo que se le bautizara como Golfo de América.

Sin embargo, lanzó una broma al indicar que también pensó en renombrar el cuerpo acuático como el “Golfo de Trump”, lo cual reconoció, habría resultado en una oleada de críticas en su contra.

“Y dije, ¿por qué es el Golfo de México? Debería ser el Golfo de América. Iba a llamarlo el Golfo de Trump, pero pensé que me matarían si lo hacía. Quería hacerlo" Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Siguiendo con el tema, Donald Trump admitió que todo se trató de una broma, pues dijo que su equipo de colaboradores le insistió en que el cambio de nombre a Golfo de Trump no sería bien visto por la población.

Al continuar con su chiste, el presidente de Estados Unidos dijo que incluso si se concretaba que la zona se rebautizara como Golfo de Trump, haría más calor que nunca en ella, tras lo cual aclaró que no es cierto que quisiera nombrarlo así.

Donald Trump y sus planes por rebautizar el Golfo de México

En septiembre de 2025, Donald Trump declaró durante un mitin en Florida que el Golfo de México debería llamarse Golfo de América, lo cual generó una veloz atención mediática y política internacional.

El comentario del presidente fue interpretado como un intento de apropiación territorial, pues medios mexicanos y cubanos reaccionaron señalando que el área pertenece a tres países.

Donald trump y el Golfo de México (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com )

Tras las declaraciones de Donald Trump, legisladores en México presentaron puntos de acuerdo para rechazar la idea, mientras el cuerpo acuoso se convirtió en tema de debate parlamentario y mediático.

A pesar de lo planteado por el mandatario estadounidense, a nivel internacional el Golfo de México continúa reconocido con su denominación histórica y sin modificaciones legales.