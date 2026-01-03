A unas cuentas horas de que anunció la captura de Maduro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que sí tiene planes para ir por el petróleo de Venezuela.

“Veo que vamos a estar muy involucrados (en el petróleo de Venezuela), eso es todo. ¿Qué puedo decir? Tenemos las mayores compañías petroleras del mundo y vamos a estar muy involucrados" Donald Trump

Trump se confiesa tras captura de Maduro; petróleo venezolano sí está en sus planes

Tras anunciar durante la madrugada del 3 de enero la captura de Maduro tras una serie de bombardeos en Caracas, el presidente Donald Trump reveló parte de los planes de Estados Unidos en Venezuela.

En entrevista con la cadena de noticias, Fox News, el mandatario fue cuestionado sobre las intenciones que habría con respecto a las reservas de petróleo de Venezuela.

Trump says on Fox News, referring to the future of Venezuela's oil industry.

Ante ello, Donald Trump confesó que sí tiene planes de ir por el petróleo venezolano, toda vez que sentenció que estarán “muy involucrados” en el tema del crudo en dicho país.

Al sostener que Estados Unidos tiene las “mayores compañías petroleras del mundo”, dijo que cuentan con la capacidad de intervenir y aseveró que están y estaban muy preparados para ello.

Incluso, declaró que otras naciones como el caso de China, podrán acceder a las reservas de crudo en Venezuela, pues indicó que si hay una reacción del gigante asiático, permitirán “que la gente tenga petróleo”.

Donald Trump ya había revelado interés en petróleo venezolano

Cabe destacar que semanas atrás, el 18 de diciembre de 2025, Donald Trump ya había declarado que el gobierno de Estados Unidos sí tiene interés en el petróleo de Venezuela.

Ante medios de comunicación, dijo que buscaría presionaría a Venezuela hasta que les “regresara” petróleo que afirmó, el gobierno de Nicolás Maduro arrebató a empresas de Estados Unidos.

Trump speaking about Venezuela on December 18, 2025:



They took our oil rights. We had a lot of oil there. They threw our companies out. And we want it back.

Por ello, insistió en que Venezuela debía entregar petróleo y activos, indicando que Washington tiene derechos sobre esos recursos, por lo que impondría esa visión en el futuro liderazgo político.

Los dichos del 18 de diciembre revelaron anticipadamente que el petróleo venezolano estaba en el centro de la estrategia estadounidense, mostrando que la ofensiva respondía también a objetivos económicos, según Donald Trump.