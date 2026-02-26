Netflix anunció que cancela su acuerdo para adquirir Warner Bros., pactado en diciembre de 2025, luego de que Paramount presentara una oferta considerada “superior” por la junta directiva y accionistas de Warner Bros.

En su comunicado, Netflix señaló que la transacción ya no era “financieramente atractiva” y que su propuesta siempre fue “al precio justo”.

La compra de Warner Bros., estimada en más de 108 mil millones de dólares, ahora podría avanzar más rápido con los reguladores bajo la oferta de Paramount.

Netflix (Unsplash)

Netflix señala que el acuerdo con Warner Bros. ya no era “financieramente atractivo”

En el comunicado de Netflix señalando que se retira de la compra de Warner Bros., la compañía afirma que aunque su acuerdo pudo crear un valor a los accionistas, actualmente este ya no es “financieramente atractivo”.

Pues Netflix no está dispuesta a pelear con la nueva oferta que hizo Paramount por Warner Bros., que es considerada por la junta directiva y accionistas como “superior”.

Afirman que la alianza habría dado fuerza a las franquicias de Warner Bros., potenciar la industria del entretenimiento, además de preservar y crear más trabajos en Estados Unidos.

Sin embargo, para Netflix la transacción siempre fue “al precio justo”, no algo imprescindible “a cualquier precio”.

Netflix compra Warner Bros. (Netflix)

No se conocen los términos de la oferta con la que Paramount le arrebató Warner Bros. a Netflix

Si bien Paramount siempre ofreció más dinero que Netflix por Warner Bros., esta siempre fue rechazada, hasta la oferta presentada en la última semana de febrero, de la cual no se conocen los términos.

Warner Bros. se ha limitado a mencionar que es una “oferta superior”; sin embargo, solo se sabe que darán 31 dólares por acción, lo que llevaría a una compra total superior a los 108 mil millones de dólares.

Algo que ya se había rechazado en un inicio; todo indica que son los “acuerdos extra” los que han convencido a la junta directiva y a inversionistas para cancelar el trato que se tenía con Netflix en diciembre de 2025.

Ya son competencia aparente, es posible que la compra de Warner Bros. avance más rápido en los próximos meses con los órganos reguladores.

Habrá que esperar las declaraciones de Paramount y Warner Bros. al respecto.