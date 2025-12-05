Te contamos quién es Ted Sarandos, CEO de Netflix, empresa que sigue ganando terreno en el mundo del entretenimiento.

Detrás de Netflix está Ted Sarandos, un ejecutivo que ha sido clave para el éxito de la plataforma de streaming.

¿Quién es Ted Sarandos?

Theodore Anthony Sarandos Jr., conocido como Ted Sarandos, es un ejecutor de negocios estadounidense.

La carrera de Ted Sarandos es conocida por ser codirector ejecutivo de Netflix.

CEO de Netflix, Ted Sarandos (Instagram @ tedsarandos)

¿Cuántos años tiene Ted Sarandos?

En la actualidad, Ted Sarandos tiene 61 años de edad. Nació el 30 de julio de 1964, en Phoenix, Estados Unidos.

¿Quién es la esposa de Ted Sarandos?

La esposa de Ted Sarandos es la productora y exembajadora de Estados Unidos en Bahamas, Nicole Avant, de 57 años de edad.

Nicole Avant y Ted Sarandos contrajeron matrimonio en 2009. Anteriormente, el CEO de Netflix estuvo casado con Michelle Sarandos.

Ted Sarandos, CEO de Netflix (Sipa USA / Sthanlee Mirador/Sipa USA via Re)

¿Qué signo zodiacal es Ted Sarandos?

Por su fecha de nacimiento, Ted Sarandos es del signo zodiacal Leo.

¿Cuántos hijos tiene Ted Sarandos?

Ted Sarandos tiene dos hijos:

Sarah Sarandos

Anthony Sarandos

¿Qué estudió Ted Sarandos?

Se sabe que Ted Sarandos estudió en el Instituto Alhambra en Phoenix y el Glendale Community College, aunque después de un par de años lo abandonó.

Ted Sarandos, CEO de Netflix (Nina Prommer / ZUMA Press Wire via Reuters Conn)

¿En qué ha trabajado Ted Sarandos?

De 1983 a 1988, Ted Sarandos trabajó como gerente de la cadena Arizona Video Cassettes West, donde gestionó ocho tiendas.

Posteriormente, se convertiría en Director Regional de Ventas y Operaciones de East Texas Distributors (ETD).

En el año 2010, Ted Sarandos se incorporaría a Netflix y lideraría la transición de la compañía hacia la producción de contenido original.

Iniciando en 2013 con series como:

House of Cards

Arrested Development

Orange Is the New Black

Hacia 2020, Ted Sarandos fue nombrado codirector ejecutivo de Netflix y miembro del consejo de administración.

Cabe señalar que Sarandos es miembro de la Henry Crown Fellowship del Aspen Institute y del consejo del American Film Institute, así como miembro de las juntas directivas del:

Academy Museum of Motion Pictures

Exploring the Arts

Spotify

Paley Center for Media

Ted Sarandos, CEO de Netflix (Debby Wong / ZUMA Press Wire via Reuters Conn)

Ted Sarandos asegura que Netflix está “salvando” Hollywood

En una entrevista de abril 2025 con Sam Jacobs, Ted Sarandos afirmó que Netflix está “salvando” Hollywood.

Las palabras del ejecutivo vuelven a ser tendencia luego de la compra de Warner Bros. por parte de Netflix en un acuerdo multimillonario.

Durante su charla, Sarandos habló de los problemas que vive Hollywood, la caída de la taquilla y el éxito de Netflix.

Ted Sarandos señaló que Netflix “es una empresa muy centrada en el consumidor”, contrario a lo que hacen los estudios y los cines que siguen buscando preservar los 45 días de exhibición de las películas .

Lo que para el CEO de Netflix es algo que está “desfasado de la experiencia del consumidor de simplemente disfrutar de una película”.

En ese sentido, Ted Sarandos explicó que la industria pasa por “un periodo de transición”:

“La gente creció pensando: ‘Quiero hacer películas en una pantalla gigante y que desconocidos las vean [y que] se proyecten en el cine durante dos meses y que la gente llore y funciones con entradas agotadas... Es un concepto obsoleto”. Ted Sarandos, CEO de Netflix