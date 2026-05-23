Tras darse a conocer el fin de su alianza con Santander, Aeroméxico rápidamente anunció la llegada de su nueva tarjeta de beneficios con otro banco.

No solo eso, Aeroméxico reveló la fecha en la que estará disponible, aunque aún faltan unas semanas para que finalice el trato que tienen actualmente con Santander.

¿Cuándo llega la nueva tarjeta de Aeroméxico?

De acuerdo con un anuncio de la propia Aeroméxico, la nueva tarjeta será presentada y lanzada el próximo 1 de junio de 2026.

Nueva tarjeta de Aeroméxico (Especial)

Es decir, Aeroméxico tendrá activa su nueva tarjeta un mes antes de que finalice la alianza actual con Santander, como una manera de prevenir a sus actuales usuarios.

Si bien la tarjeta actual con Santander seguirá funcionando durante todo junio, se estimaba que su uso bajara conforme pasaran los días y se acercara la fecha de caducidad.

Algo a señalar es que no se mencionó que esta nueva tarjeta vaya a tener alguna vinculación con la anterior en relación a los beneficios.

En otras palabras, si tienes puntos o saldo pendiente en tu tarjeta Santander de Aeroméxico, este no podrá traspasarse a la nueva versión que será liberada a inicios de junio.

¿Qué banco tendrá la nueva tarjeta de Aeroméxico?

Aeroméxico no quiso dar a conocer cuál será el banco que tendrá su nueva tarjeta, por lo que queda esperar hasta el 1 de junio para saber más al respecto.

Lo único que se sabe son versiones de diferentes fuentes, que hablan sobre distintos bancos que tendrían la nueva tarjeta de Aeroméxico en lugar de Santander, pero nada oficial.

Las versiones más fuertes son Inbursa, BBVA y American Express; sin embargo, ninguno de estos bancos ha dado una declaración al respecto sobre esta nueva tarjeta.

Aún así, se espera que sea un banco de primer orden y relevancia en México, como lo era su alianza con Santander.

Estaremos al pendiente de cualquier actualización al respecto, en relación a la nueva tarjeta y el banco que fue elegido para la alianza.