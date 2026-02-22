Donald Trump exige a Netflix despedir a miembro de su junta directiva.

En medio de la compra de Warner Bros., Netflix enfrenta comentarios negativos de parte de Donald Trump contra uno de sus ejecutivos.

Exige Donald Trump a Netflix despedir a miembro de su junta directiva

Mediante la red Truth Social, Donald Trump exigió despedir a Susan Rice, ex embajadora de Estados Unidos ante la Naciones Unidas y miembro de la junta directiva de Netflix.

En un tono amenazante, Trump solicitó que Rice dejara el cargo “inmediatamente o pagara la consecuencias”.

“Netflix debería despedir a Susan Rice, la racista y trastornada por Trump, INMEDIATAMENTE, o pagar las consecuencias. No tiene talento ni habilidades; ¡es una simple mera politiquera! Su poder se ha ido y nunca volverá. ¿Cuánto le pagan y por qué? Gracias por su atención a este asunto.” Donald Trump

Donald Trump (Casa Blanca)

El presidente de Estados Unidos acompañó su post con una publicación de la activista de derecha y crítica de Netflix, Laura Loomer, quien retomó las declaraciones Susan Rice.

Donald Trump exige a Netflix despedir a miembro de su junta directiva (@realDonaldTrump)

Durante el podcast de Preet Bharara, Susan Rice expresó que que a las corporaciones que se “arrodillaron ante Trump” tendrían que rendir cuentas en el futuro.

“No les va a ir bien. Quienes decidieron actuar según sus propios intereses, percibidos como muy estrechos, que yo destacaría como intereses a muy corto plazo, y se arrodillaron ante Trump, creo que ahora están empezando a darse cuenta: ‘Un momento, esto no es popular. Trump no es popular’”. Susan Rice

Rice también enfatizó que no seguirán las viejas reglas de la administración de Donald Trump:

Es probable que haya un cambio radical, y que los pillarán con algo más que los pantalones bajados. Tendrán que rendir cuentas ante quienes se opongan a Trump y ganen en las urnas. Si estas corporaciones creen que los demócratas, cuando regresen al poder, van a seguir las viejas reglas y decir: ‘No importa, los perdonaremos por todas las personas que despidieron y todas las políticas y principios que violaron, todas las leyes que eludieron’, creo que se están equivocando. No vamos a seguir las viejas reglas cuando estos tipos se rigen por reglas diferentes. Vamos a acatar la ley. No vamos a violarla como ellos. Pero no vamos a ser ingenuos. Susan Rice

Por su parte, Laura Loomer se mostró bastante crítica a las opiniones de Susan Rice y el propio Netflix.

Laura Loomer cuestionó los intereses de la fusión de Netflix con Warner Bros.

Señalando los supuestos vínculos de Barack Obama mediante la compañía Higher Ground Productions, que de acuerdo con Loomer sigue creciendo en Netflix.

Netflix (Netflix )

Ante tal panorama, Laura Loomer afirmó que la fusión de Netflix y Warner Bros. resultaría en un monopolio con participación significativa de Obama.

Por lo que instó a Donald Trump para que terminara con la compra de Warner Bros. por parte de Netflix.