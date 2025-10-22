David Ellison se ha posicionado en los últimos meses de 2025 como uno de los personajes más importantes en el mundo del cine al adquirir Paramount y tener en la mira a Warner Bros.

Si David Ellison logra concretar la compra de Warner Bros., tendría una de las empresas de entretenimiento más grandes, junto a Skydance y la mencionada Paramount.

¿Quién es David Ellison?

David Ellison es un productor de cine de Estados Unidos, presidente y CEO de Paramount Skydance desde agosto de 2025.

Destaca por ser el hijo del cofundador de Oracle Corporation, Larry Ellison, la segunda persona más rica del mundo.

David Ellison (Skydance)

¿Qué edad tiene David Ellison?

David Ellison nació el 9 de enero de 1983, actualmente tiene 42 años de edad.

¿Quién es la esposa de David Ellison?

David Ellison está casado con la actriz y cantante Sandra Lynn Modic desde 2011.

David Ellison y Sandra Lynn Modic (@davidellisonskydance)

¿Qué signo zodiacal es David Ellison?

Al haber nacido el 9 de enero, David Ellison es del signo de Capricornio.

¿Cuántos hijos tiene David Ellison?

David Ellison y Sandra Lynn Modic tienen dos hijos, cuyas identidades no han sido reveladas.

David Ellison (@davidellisonskydance)

¿Qué estudió David Ellison?

David Ellison estudió en la Universidad del Sur de California; sin embargo no terminó su educación, dejando la escuela en 2005.

¿En qué ha trabajado David Ellison?

David Ellison ha trabajado en la industria del cine y el entretenimiento desde que dejó la escuela en 2005, produciendo su primer película, Flyboys, ese mismo año.

Posteriormente fundaría Skydance Media en 2006, compañía que se ha encargado de la producción de películas como la saga Star Trek, Misión Imposible: Repercusión y Top Gun: Maverick.

Además es parte del Gremio de Productores de América y actual CEO de Paramount Skydance desde su fusión en agosto de 2025.

David Ellison quiere comprar Warner Bros. como lo hizo con Paramount

David Ellison saltó al ojo público en este 2025 tras lograr la compra y fusión de Skydance con Paramount; aunque parecía que todo quedaría en eso, ahora intenta adquirir Warner Bros.

Desde septiembre de 2025, David Ellison y Paramount dieron a conocer sus intenciones de hacerse con todo el negocio de Warner Bros.

Es decir, comprar la totalidad de la compañía, desde sus franquicias, hasta sus estudios, canales de televisión, estudio de videojuegos y demás.

Hasta el momento sus intentos han sido frustrados por la misma Warner Bros., la cual ha rechazado dos ofertas de compra por parte de Paramount.

Se desconoce si habrá un tercer intento o David Ellison se rendirá en su intento de conformar una de las empresas de entretenimiento más grandes del mundo.