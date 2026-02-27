La ya inminente fusión entre Warner Bros. y Paramount podría tener en la mira a su primera víctima o cambio importante, ni más ni menos que el canal de noticias CNN.

Debido a la alineación política de los dueños de Paramount, se teme que CNN, que pertenece a Warner Bros., sufra de algún cambio radical en su forma de dar la información.

Paramount podría cerrar CNN de Warner Bros.

Varios reportes indican que uno de los primeros movimientos de Paramount, ya como dueña de Warner Bros., sería cerrar el canal CNN debido a dos razones principales: redundancias y la alineación política.

Por un lado, Paramount ya tiene al canal de noticias CBS, por lo que tener otra cadena de este tipo —como CNN de Warner Bros.— no sería necesario, haciendo redundante su existencia y la de gran parte de sus empleados.

Paramount (Paramount)

Por el otro, CNN ha sido uno de los principales críticos de Donald Trump, el cual es cercano a la familia Ellison, quienes no dudan en complacer al mandatario, cosa que ya se vio con los cambios en CBS.

Si Paramount no hace un cambio en la posición crítica de CNN para con el gobierno de Trump, es posible que estemos viendo los últimos días del canal.

Jefe de CNN pide no sacar conclusiones por fusión de Paramount y Warner Bros.

Ante la incertidumbre, por la fusión de Paramount y Warner Bros., Mark Thompson, jefe de CNN, pidió a los empleados y público en general, no sacar conclusiones sobre el futuro del canal.

Mark Thompson pidió a todo el mundo que esperen para ver cómo se desarrolla la fusión entre Paramount y Warner Bros., que al final será lo que decida el destino de CNN.

Además, pidió que los empleados no se olviden de su deber para con la audiencia; ante la celebración de las elecciones intermedias, deben de entregar su mejor trabajo en términos de periodismo para millones de personas.

Hay que señalar que con el acuerdo con Netflix, CNN se iba a convertir en un canal autónomo , pues la plataforma de streaming no estaba interesado en él; pero con Paramount, los Ellison adquirirán todos los activos de Warner Bros.