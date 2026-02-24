Ted Sarandos, uno de los CEO de Netflix, dio una pequeña declaración luego de que Donald Trump exigiera el despido de una directiva, debido a que esta criticó al gobierno en general.

Más que un control de daños, Ted Sarandos desestimó lo dicho por Donald Trump, dando a entender que mantendrá a su colaboradora en su puesto.

Ted Sarandos, CEO de Netflix (Sipa USA / Sthanlee Mirador/Sipa USA via Re)

Ted Sarandos no le hizo caso a Donald Trump sobre despedir a una ejecutiva

Durante una entrevista en el programa Today de la BBC, Ted Sarandos habló de la exigencia de Donald Trump sobre despedir a Susan Rice, ejecutiva en Netflix; diciendo simplemente: “Le gusta hacer muchas cosas en las redes sociales”.

Con lo que Ted Sarandos da a entender que no le importa mucho la opinión de Donald Trump acerca de cómo está organizada la cúpula directiva de Netflix, manteniendo a Susan Rice en su puesto.

La polémica vino luego de que la ejecutiva lanzara una crítica a Donald Trump en el podcast de Preet Barbara, donde mencionó que las empresas que se arrodillen ante el presidente se llevarán una sorpresa.

Tras esto, el mandatario estadounidense lanzó un duro mensaje en Truth Social, afirmando que “Netflix debería despedir a Susan Rice, la racista y trastornada por Trump, inmediatamente, o pagar las consecuencias”.

Donald Trump (Mark Schiefelbein / AP)

Ted Sarandos también habló de la injerencia de Donald Trump en el caso de Warner Bros.

Aprovechando el espacio, Ted Sarandos dio nuevamente su punto de vista sobre el papel que juega Donald Trump en la compra de Warner Bros. por parte de Netflix.

Limitándose a decir que se trata de un “acuerdo comercial” y no un “acuerdo político”, lo que significa que Donald Trump no tiene nada que hacer metiéndose en este tema.

Recordemos que la figura de Trump siempre ha rondado las negociaciones por la compra de Warner Bros. , al grado de que se reunió con Ted Sarandos previo a que se diera el anuncio del acuerdo con Netflix.

Aunque en tiempos recientes se ha vinculado a Trump con el último intento de Paramount para hacerse con el estudio de más de 100 años de historia.