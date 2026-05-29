México.- Fundación Coca-Cola México y la Industria Mexicana de Coca-Cola celebraron la inauguración de la Escuela con Agua número 1,000 en el país, ubicada en la Escuela Primaria Estela Tizapa Montesinos, en Valle de Chalco, Estado de México.

Con este hito, el programa Escuelas con Agua llega a 29 estados de la República Mexicana, beneficiando a 34,718 personas entre estudiantes y personal escolar. La iniciativa busca ampliar el acceso al agua en comunidades escolares mediante la instalación de Sistemas de Captación de Agua de Lluvia, conocidos como SCALL.

Estos sistemas permiten recolectar entre 500 mil y un millón de litros de agua durante la temporada de lluvias, con el objetivo de ofrecer una alternativa de acceso a agua limpia y desinfectada dentro de los planteles.

Una respuesta ante la falta de agua en escuelas públicas

En México más de 17 mil escuelas primarias y secundarias no cuentan con acceso al agua, lo que dificulta actividades básicas como mantener limpias las aulas, utilizar sanitarios y lavamanos, e incluso puede provocar la suspensión de clases.

Ante este panorama, Escuelas con Agua busca fortalecer el acceso al recurso hídrico en escuelas públicas, al mismo tiempo que promueve su uso responsable entre estudiantes, docentes, madres y padres de familia.

Además de instalar infraestructura, el programa contempla capacitación para las comunidades escolares, la creación de comités de mantenimiento y un modelo de monitoreo mediante un panel de control digital, que permite dar seguimiento al funcionamiento de los sistemas instalados.

Más de 15 millones de litros captados

Actualmente, las 1,000 Escuelas con Agua instaladas han permitido captar y aprovechar 15,796,550 litros de líquido vital. Además, el programa ha sumado 7,997 horas de capacitación enfocadas en fortalecer la cultura del agua y el mantenimiento de los sistemas.

Durante la inauguración, Rodrigo Feria Cano, Director Ejecutivo de Fundación Coca-Cola México, destacó: “Celebrar estas 1,000 Escuelas con Agua reafirma nuestro compromiso de seguir impulsando soluciones que acerquen el acceso al agua a las comunidades que más lo necesitan. Sabemos que esto es solo el comienzo, y que llegar más lejos será posible a través de alianzas estratégicas que fortalezcan las siguientes etapas de esta iniciativa”.

El evento también contó con la participación de Delfina Gómez Álvarez, Gobernadora del Estado de México; Efraín Morales López, Director General de CONAGUA; y Louis Balat, Presidente de Coca-Cola México.

Un legado más allá del fútbol

En el marco de la justa deportiva futbolera más grande, la Industria Mexicana de Coca-Cola impulsa iniciativas que buscan generar beneficios duraderos para las comunidades. En ese contexto, Escuelas con Agua forma parte de las acciones que buscan convertir la emoción del torneo en un legado positivo, ampliando el acceso al agua y fortaleciendo el cuidado de este recurso en comunidades escolares. Por ello, además la Industria Mexicana de Coca-Cola informó que buscará ampliar el impacto del programa mediante la instalación de 50 nuevas Escuelas con Agua en cada uno de los estados sede.

Con la inauguración de su plantel número 1,000, Escuelas con Agua abre una nueva etapa para seguir llevando infraestructura, capacitación y mejores condiciones de higiene y bienestar a comunidades escolares del país.