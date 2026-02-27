Luego de ser rechazado en diversas ocasiones, Paramount le hizo una oferta a Warner Bros. que no pudo rechazar, tanto así que Netflix terminó por retirarse de las negociaciones.

En esta ocasión, Paramount no solo ofreció una mayor cantidad de dinero a Warner Bros., sino también una serie de incentivos que Netflix no tuvo la intención de igualar en una contraoferta.

Paramount (Paramount)

¿Cuál fue la oferta con la que Paramount le ganó Warner Bros. a Netflix?

Si bien los términos exactos de la oferta de Paramount por Warner Bros. no se han hecho públicos, se conocen algunos detalles que obligaron a Netflix a retirarse.

Para empezar, Paramount aumentó su oferta a 31 dólares la acción, con lo que pagará a los inversores de Warner Bros. más de 111 mil millones de dólares por el estudio; casi 30 mil millones más que Netflix, que daría 83 mil millones.

En segundo lugar, Paramount se comprometió a pagar 7 mil millones de dólares a Warner Bros. si el acuerdo no se cierra por problemas en términos regulatorios, por temas de monopolios.

Además de que también pagará los 2.8 mil millones de dólares de multa por la cancelación del acuerdo previo con Netflix; sin olvidar que absorberán la deuda que actualmente tiene el estudio dueño de DC Comics.

Paramount (Unsplash)

Netflix considera el acuerdo con Warner Bros. “financieramente inviable” tras oferta de Paramount

Netflix lanzó un comunicado donde señalan que aunque estaban en la mejor disposición para llegar a un acuerdo con Warner Bros., tras la oferta de Paramount este se consideró “financieramente inviable”.

Aunque Netflix estaba en disposición de hacerse con Warner Bros., esto solo era si se llegaba a un “precio justo”; sin embargo, los nuevos términos puestos por Paramount en la mesa están fuera de lo permitido por el servicio de streaming.

Es decir, aunque pudieran igualar la oferta, consideran que esta es excesiva, a pesar del valor intrínseco y potencial que representa hacerse con las franquicias de Warner Bros.

Señalando que aunque consideran que ellos le daban mayor valor a la marca y potenciarían la industria del entretenimiento, se ceñirán a las leyes establecidas para este tipo de transacciones y se retirarán del proceso de compra.