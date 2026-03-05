La fusión entre Warner Bros. y Paramount, valuada en 110 mil millones de dólares, ha generado preocupación en la industria del entretenimiento.

Greg Peters, co-CEO de Netflix, advirtió en entrevista con Financial Times que el acuerdo no es económicamente viable y que provocará miles de despidos en Hollywood debido a los recortes necesarios para reducir una deuda millonaria.

Según Peters, la unión de ambas compañías creará puestos redundantes y afectará la estabilidad laboral, mientras se espera la aprobación regulatoria en septiembre de 2026.

Greg Peters, CEO de Netflix (Image Press Agency / Image Press Agency via Reuters C)

Warner Bros. y Paramount despedirán a miles de personas por recortes según Netflix

En una entrevista para Financial Times, Greg Peters de Netflix señaló que los recortes en Warner Bros. y Paramount serán los que provoquen miles de despidos en Hollywood.

El CEO de Netflix señala que la deuda por la fusión de Warner Bros. y Paramount sería millonaria, por lo que tendrían que recortar alrededor de 16 mil millones de dólares.

Eso significa despedir a mucha gente, empezando por los puestos redundantes que se crearán al tener dos empresas de entretenimiento unidas.

La misma Paramount reconoció que estaba adquiriendo una deuda 7 veces mayor a lo que se tenía contemplado, aunque aseguraron que la reducirían hasta que fuera solo 4 veces mayor.

Lo cual va acorde a las palabras de Greg Peters en relación a que los recortes presupuestarios afectarán el empleo de las personas que trabajan en esas empresas.

Paramount (Paramount)

Netflix no cree que la fusión de Warner Bros. y Paramount sea económicamente viable

Otra cosa que mencionó Greg Peters de Netflix, es que el acuerdo entre Warner Bros. y Paramount no parece económicamente viable, debido a la cifra que se está manejando.

Paramount compró Warner Bros. por 110 mil millones de dólares, algo que Greg Peters de Netflix no entiende, pues no encuentra manera de que sea rentable.

Si Netflix no puede hacer que un trato de esa magnitud funcione, es imposible que otras empresas lo puedan lograr, lo cual lo pone nervioso ante lo que pueda pasar en la industria.

Aunque Warner Bros. y Paramount ya llegaron a un acuerdo, aún falta que las comisiones regulatorias aprueben la compra. Se espera que esta se concrete en septiembre de 2026.