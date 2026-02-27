Ahora que Paramount está a punto de comprar Warner Bros.; se estaría ante el nacimiento de uno de los medios de entretenimiento más grandes del mundo.

Pues la fusión de Paramount y Warner Bros. combinaría los activos que tienen las dos empresas en este momento, tanto propios, como las licencias de derechos que han conseguido en los últimos años.

Paramount y Warner Bros. (Especial )

Activos y derechos que Paramount obtendrá con Warner Bros.

Estos son todos los estudios, licencias y franquicias que obtendrá Paramount con Warner Bros.:

TNT

CBS

CNN

MTV

TCM

Discovery

Showtime

Adult Swim

DC Studios

Paramount+

Nickelodeon

HBO/HBO Max

Comedy Central

Cartoon Network

Warner Bros. Games

Star Trek

Paw Patrol

Peppa Pig

Hanna Barbera

Scream

South Park

Gremlins

Beetlejuice

GI Joe

DC Comics

Tom & Jerry

Harry Potter

Citizen Kane

Transformers

A Quiet Place

Looney Tunes

The Conjuring

Mortal Kombat

Game of Thrones

Dora The Explorer

Mission Impossible

The Lord of the Rings

SpongeBob SquarePants

Avatar: The Last Airbender

Teenage Mutant Ninja Turtles

Top Gun

Dune 3 (distribution rights)

Minecraft (distribution rights)

MonsterVerse (distribution rights)

No todos los activos de Warner Bros. serían importantes para Paramount

Algo a señalar es que, aunque la lista de activos de Paramount con Warner Bros. es bastante impresionante, la realidad es que no todos estarían en el mismo rango de importancia para la nueva empresa.

De entrada recordemos que para Warner Bros., las cuatro franquicias originales más importantes eran Game of Thrones, DC Comics, El Señor de los Anillos y Harry Potter; además de que poco a poco estaban dejando de lado la animación en general.

En el caso de Paramount, cosas como Paw Patrol, Bob Esponja, Transformers y Las Tortugas Ninja, son de sus activos que generan más dinero; por lo que otras franquicias no son tan importantes, principalmente las generadas por Nickelodeon en la actualidad.

Sin olvidar que ya se está hablando de cierres como el de CNN, e incluso desde antes se rumoreaba la posible salida de James Gunn de DC Studios, por lo que habrá que estar al pendiente de los movimientos en el futuro.