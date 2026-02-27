Ahora que Paramount está a punto de comprar Warner Bros.; se estaría ante el nacimiento de uno de los medios de entretenimiento más grandes del mundo.
Pues la fusión de Paramount y Warner Bros. combinaría los activos que tienen las dos empresas en este momento, tanto propios, como las licencias de derechos que han conseguido en los últimos años.
Activos y derechos que Paramount obtendrá con Warner Bros.
Estos son todos los estudios, licencias y franquicias que obtendrá Paramount con Warner Bros.:
- TNT
- CBS
- CNN
- MTV
- TCM
- Discovery
- Showtime
- Adult Swim
- DC Studios
- Paramount+
- Nickelodeon
- HBO/HBO Max
- Comedy Central
- Cartoon Network
- Warner Bros. Games
- Star Trek
- Paw Patrol
- Peppa Pig
- Hanna Barbera
- Scream
- South Park
- Gremlins
- Beetlejuice
- GI Joe
- DC Comics
- Tom & Jerry
- Harry Potter
- Citizen Kane
- Transformers
- A Quiet Place
- Looney Tunes
- The Conjuring
- Mortal Kombat
- Game of Thrones
- Dora The Explorer
- Mission Impossible
- The Lord of the Rings
- SpongeBob SquarePants
- Avatar: The Last Airbender
- Teenage Mutant Ninja Turtles
- Top Gun
- Dune 3 (distribution rights)
- Minecraft (distribution rights)
- MonsterVerse (distribution rights)
No todos los activos de Warner Bros. serían importantes para Paramount
Algo a señalar es que, aunque la lista de activos de Paramount con Warner Bros. es bastante impresionante, la realidad es que no todos estarían en el mismo rango de importancia para la nueva empresa.
De entrada recordemos que para Warner Bros., las cuatro franquicias originales más importantes eran Game of Thrones, DC Comics, El Señor de los Anillos y Harry Potter; además de que poco a poco estaban dejando de lado la animación en general.
En el caso de Paramount, cosas como Paw Patrol, Bob Esponja, Transformers y Las Tortugas Ninja, son de sus activos que generan más dinero; por lo que otras franquicias no son tan importantes, principalmente las generadas por Nickelodeon en la actualidad.
Sin olvidar que ya se está hablando de cierres como el de CNN, e incluso desde antes se rumoreaba la posible salida de James Gunn de DC Studios, por lo que habrá que estar al pendiente de los movimientos en el futuro.