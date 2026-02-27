El acuerdo entre Warner Bros. y Paramount sigue dando mucho de qué hablar, ahora con David Zaslav como el protagonista de la nueva historia alrededor.

Recientemente se filtró una llamada de David Zaslav donde habla del acuerdo entre Warner Bros. y Paramount, y deja entrever que para ellos es un “ganar-ganar”.

David Zaslav, presidente y director ejecutivo de Warner Bros. Discovery (REUTERS/Mike Blake / REUTERS)

David Zaslav no está preocupado por el acuerdo de Paramount y Warner Bros.

De acuerdo con Business Insider, David Zaslav tuvo una llamada recientemente sobre el acuerdo al que llegaron Paramount y Warner Bros.

En esta llamada, David Zaslav no se muestra preocupado por la venta de Warner Bros. a Paramount; por el contrario, parece que está muy contento, pues no perderían nada.

El audio señala que si Warner Bros. quería sobrevivir, necesitaban algo grande y global; si el acuerdo no se concreta, simplemente tomarán sus 7 mil millones prometidos por Paramount y regresarán al trabajo.

Es decir, para ellos está bien que tengan a Paramount como posible comprador en el futuro, pero tampoco se desesperarán si el acuerdo se cae por temas regulatorios.

Pues incluso si eso pasa, quedarán en una situación financiera favorable, con Paramount dándoles una indemnización y además asegurando el pago de la multa a Netflix.

David Zaslav, presidente y director ejecutivo de Warner Bros. Discovery (Warner Bros. Discovery)

Paramount dará muchos seguros a Warner Bros.

Con la llamada de David Zaslav se deja entrever que Warner Bros. aceptó el trato con Paramount porque esta última dará varios seguros en forma de dinero al estudio dueño de DC Comics.

No solo son los 7 mil millones de los que habla David Zaslav, Paramount también dará 2.8 mil millones por la multa que Warner Bros. debe de pagar por cancelar el trato con Netflix.

Sin olvidar que prometieron absorber parte de la deuda que tiene el estudio en general actualmente. Todo esto es más de lo que ofrecía Netflix.

De ahí que la plataforma de streaming decidiera retirarse de la pelea por el estudio, pues ya se estaban manejando cifras, en su opinión, que no estaban dispuestos a igualar o superar.