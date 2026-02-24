Paramount presentó una nueva oferta para adquirir Warner Bros., superior a los 108 mil millones de dólares originales, lo que equivale a 31 dólares por acción.

Sin embargo, pese a que la propuesta está en revisión, la mayoría de los directivos de Warner Bros. mantienen su apoyo al acuerdo inicial con Netflix.

La decisión final se tomará el 20 de marzo de 2026, cuando los inversionistas voten entre ambas opciones.

De mantenerse la alianza con Netflix, Paramount no podrá realizar nuevas ofertas.

Oferta de Paramount no cambiaría el acuerdo entre Warner Bros. y Netflix

Como se esperaba, la nueva oferta de Paramount por Warner Bros. es de 31 dólares la acción, que en su conjunto daría más de 108 mil millones de dólares que se manejaron originalmente, mucho más de lo que ofrece Netflix.

Aún así, reportes de distintos medios especializados señalan que aunque la oferta de Paramount está en revisión, en general directivos de Warner Bros. mantienen su apoyo a la fusión con Netflix.

Cosa que fue informada a los inversionistas, aunque los términos y detalles de la nueva oferta de Paramount no se han dado a conocer, más allá de que es más jugosa que la que se presentó a finales de 2026.

Asimismo, los accionistas se negaron a decir algo al respecto mientras la nueva oferta este en revisión, por lo que queda esperar unos días (o semanas) para saber lo que pasará con este último intento de Paramount.

Warner Bros. decidirá su venta a Netflix o Paramount en marzo

Será el 20 de marzo de 2026 cuando se dé la votación para la venta de Warner Bros., donde inversionistas decidirán si se vende a Netflix o Paramount.

Si bien los directivos de Warner Bros. han mostrado su preferencia por Netflix, si la nueva oferta de Paramount es atractiva, esta podría convencer a los inversionistas, que al final son los que tienen la última palabra.

En caso de que se mantenga el acuerdo con la plataforma de streaming, Paramount no podrá hacer nuevas ofertas ni intentos por hacerse con el estudio dueño de DC Comics.

Es decir, faltan tan solo unas semanas para que esta transacción, que la misma Paramount abrió desde mediados de 2025, se cierre de manera definitiva, a menos que suceda algo extraordinario.