En un movimiento estratégico, Netflix decidió comprar InterPositive, empresa de IA fundada por Ben Affleck.

Netflix busca incorporar la inteligencia artificial a su negocio de entretenimiento, por ello, apostó por una compañía que ayudará a la producción audiovisual.

Confirma Netflix la compra de InterPositive, empresa de IA fundada por Ben Affleck

El 5 de marzo se anunció que Netflix adquirió la empresa de IA, InterPositive. Las cifras de la operación no fueron reveladas.

Fundada en 2022 por Ben Affleck, InterPositive desarrolla herramientas para cineastas.

Dentro de la compra de InterPositive, se incluyó al equipo de 16 personas que conformaba la empresa.

Ben Affleck (AP / Chris Pizzello)

Asimismo, el actor Ben Affleck se mantendrá como asesor senior en Netflix.

La compra de la startup por parte de Netflix llega luego de que la empresa de streaming abandonara la adquisición de Warner Bros., orientando su negocio hacia nuevas direcciones.

De acuerdo con Ben Affleck, InterPositive nació luego de darse cuenta que los los modelos de video de inteligencia artificial no podía producir material con calidad al estilo de Hollywood desde cero.

De acuerdo con Ben Affleck, comenzó a trabajar con ingenieros, investigadores y creativos, filmando un conjunto de datos propio en un estudio de sonido controlado con las características de una producción completa.

Inteligencia Artificial (Unsplash)

Así funciona InterPositive, empresa de IA fundada por Ben Affleck

Interpositive tiene el objetivo de desarrollar herramientas de IA para cineastas.

Usando material grabado en una filmación, InterPositive, crea modelos de IA para optimizar procesos de postproducción como:

Corrección de color

Reiluminación

Efectos visuales

Problemas de continuidad

Reemplazo y cambio de fondos

Con ello, los costos y procesos de una postproducción podrán ser más baratos.

Lo interesante es que la tecnología de InterPositive mantiene a los realizadores dentro del proceso creativo, sin distorsiones o decisiones automatizadas.

InterPositive cuenta con restricciones tanto éticas como creativas en su sistema, ya que su IA entiende las reglas cinemáticas de cada producción en la que trabaja.

Bela Bajaria, jefa de contenidos de Netflix explicó que con la tecnología de InterPositive, los realizadores contarán con más opciones, más control y mayor protección para su visión".