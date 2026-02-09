Las cosas con la compra de Warner Bros. por parte de Netflix no se calman, menos ahora que los órganos reguladores de Estados Unidos comienzan a revisar el movimiento.

Un nuevo reporte indica que reguladores de Estados Unidos han iniciado una investigación a Netflix por posibles tácticas anticompetitivas en la compra de Warner Bros.

Netflix Logo (Unsplash)

Netflix podría haber tomado ventaja injusta de acuerdo a reguladores de Estados Unidos

De acuerdo con The Wall Street Journal, órganos reguladores de Estados Unidos han comenzado una investigación a Netflix por la compra de Warner Bros.

Los reguladores de Estados Unidos señalan que revisarán si Netflix no incurrió en tácticas anticompetitivas en la compra de Warner Bros. en diciembre de 2025.

Esto al mismo tiempo que revisan la propuesta de adquisición por parte de la plataforma de streaming, que aún está pendiente de aprobación.

Si bien esto es parte del proceso de aprobación, hay sospechas de que el servicio tomó alguna clase de ventaja en relación a sus competidores en la carrera por Warner Bros.

En caso de encontrar algo extraño, la compra podría caerse al definir que la transacción no se realizó en un escenario justo para todas las partes involucradas.

Netflix compra Warner Bros. (Netflix)

Paramount ya había acusado a Netflix de tácticas anticompetitivas

La investigación de los reguladores de Estados Unidos se da unas semanas después de que Paramount acusara a Netflix de prácticas anticompetitivas.

Según Paramount, Netflix tomó ventaja de la situación de mercado en ese momento para ganarle la carrera para comprar Warner Bros.

Además de señalar que el acuerdo es menos atractivo en este momento, pues las acciones de Netflix cayeron desde inicios de 2026, por lo que no podrían cumplir con el pago acordado.

No obstante, hay que señalar que los reguladores no mencionan alguna acusación por parte de Paramount en su decisión de llevar a cabo esta investigación.

La cual podría tardar varias semanas, ante de que se haga públicos los resultados, por si hay algún cambio en la situación de la ya polémica compra.