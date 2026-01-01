Todo indica que la “novela” alrededor de Warner Bros. y Paramount estaría por terminar, pues la primera ya decidió acerca de las intenciones de la segunda.

Así que Warner Bros. le daría una respuesta definitiva a Paramount a inicios de 2026, con lo cual se cerraría toda la trama alrededor de las dos empresa que copó los titulares en 2025.

Warner Bros. (Unsplash)

Warner Bros. le dará una respuesta definitiva a Paramount

De acuerdo con CNBC, Warner Bros. aprovechará los primeros días de 2026 para rechazar nuevamente a Paramount, siendo esta su respuesta definitiva a las intenciones de la empresa de David Ellison.

Con lo cual, Warner Bros. espera dejar en claro su postura a Paramount, además de acabar con las dudas acerca de lo que pasaría con la venta del estudio.

Siendo esta ya la sexta vez que se rechaza la oferta de David Ellison y su padre, la cual se ha ido desinflando a pesar de que parecía la más sólida al inicio de las negociaciones.

Se espera que tras dar esta resolución definitiva, por fin se pueda avanzar con el trato que se tiene con Netflix, el cual ha sido considerado como el que más beneficia a ambas entidades dedicadas al entretenimiento.

Paramount (Unsplash)

Warner Bros. nunca encontró atractiva la oferta de Paramount

El problema que siempre tuvo Paramount con Warner Bros. es que ni la mesa directiva ni nos inversores encontraron atractiva su oferta, en ninguna de las 6 ocasiones en que fue presentada.

La más reciente oferta de Paramount, aunque tenía la garantía de Larry Ellison, tampoco parece haber sido suficiente para Warner Bros., debido a que se seguía considerando de mayor riesgo que lo ofrecido por Netflix.

Si bien Netflix ofrecía menos dinero, contaba con un mejor financiamiento y menos trabas que lo que daba Paramount , que fue catalogado como “mero músculo financiero”, pero con muy poca claridad.

Que Donald Trump y Jared Kushner dejaran de respaldar a los Ellison solo provocó que se viera como menos atractivo el trato con Paramount.