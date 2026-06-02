El chef turco Nusret Gökçe, mejor conocido como Salt Bae, inauguró su primer restaurante Nusr‑Et en la CDMX, ofreciendo cortes de carne premium y platillos extravagantes que simbolizan el lujo de su cadena internacional.

El menú incluye precios que van desde los $350 pesos hasta casi $4,000 por cortes Wagyu australiano, además de mariscos y pollo.

La experiencia gastronómica se complementa con el famoso Golden Tomahawk bañado en oro de 24 quilates, cuyo precio ronda los $16,500 pesos, atrayendo a celebridades internacionales.

Los precios para comer en Nusr-Et, el restaurante de Salt Bae en México (@nusr_et / Instagram )

Estos son los precios para comer en Nusr-Et, el restaurante de Salt Bae en México

Los precios en el menú de Nusr-Et en la CDMX varían significativamente dependiendo del tipo de corte y la exclusividad del platillo.

De acuerdo con un menú compartido, el restaurante Nusr-Et ofrece opciones que van desde los 350 pesos hasta casi los 4,000 pesos por cortes premium.

Wagyu Australiano

Esta sección contiene algunos de los cortes más costosos debido a la calidad de la carne:

Tomahawk Wagyu (para 2 personas, 1100g): $3,950.

Asado Wagyu (1200g): $2,940.

Amor Rib Cap (para 2 personas, 600g): $2,600.

Sirt (Filete Mignon para 2 personas, 400g): $2,550.

Woww Sirloin (para 1 persona, 300g): $1,950.

Saslik (Cubos de filete mignon en brochetas, 250g): $1,490.

Lokum (Filete de res en láminas finas, 200g): $1,395.

Spaghetti (Lomo Wagyu en láminas finas, 200g): $1,290.

Nusr-Et Cheeseburger: Es la opción más accesible de esta sección con un costo de $390.

Selección Prime

Prime Tomahawk (para 2 personas, 1100g): $1,850.

Filet Mignon Prime (para 2 personas, 400g): $1,390.

Rack of Lamb (Costillar de cordero): $850.

Striploin Prime (para 1 persona, 250g): $750.

Otras opciones (Mariscos y Pollo)

Salmón salvaje del Atlántico Norte: $600.

Camarón a la parrilla con la cabeza: $950.

Atún Bluefin – corte central: $850.

Pollito de leche rostizado: $450.

Alitas adonadas: $350.

Cortes con Oro

Aunque el menú estándar no detalla el precio exacto del famoso Golden Tomahawk (bañado en oro de 24 quilates) para México.

Se estima que su costo podría rondar los 16,500 pesos, basándose en los precios de sucursales internacionales como la de Miami ($950 USD).

Celebridades que han visitado el restaurante de Salt Bae

El restaurante de Salt Bae se define como un lujo gastronómico teatral y provocador, lo que lo ha convertido en referencia virales, atrayendo a celebridades y figuras públicas que buscan vivir la experiencia completa más allá de solo comer la carne.

La cadena de restaurantes Nusr-Et ha atraído a una gran variedad de celebridades internacionales, deportistas y figuras políticas de alto nivel, entre las que se encuentran: