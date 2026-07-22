Ricardo Salinas Pliego fue señalado por espiara al empresario Vladimir Sklarov, quien se encuentra detenido en Estados Unidos desde principios de mayo de 2026.

De acuerdo con un tribunal de apelaciones en Reino Unido, el empresario mexicano incurrió en un “abuso” de procedimiento al contratar a una empresa de inteligencia para grabar en secreto las conversaciones de un abogado.

Esto en detrimento del empresario ucraniano Vladimir Sklarov, a quien demandó Salinas Pliego por un fraude de hasta 450 millones de dólares.

Salinas Pliego incurrió en un abuso de procedimiento para espiar a Vladimir Sklarov

El juez Stephen Houseman determinó que los abogados de Ricardos Salinas Pliego incurrieron en un abuso de procedimiento para espiar a la defensa de Vladimir Sklarov.

Desde noviembre de 2025 el juez de un tribunal de Reino Unido señaló que el espionaje no puede ser consentido y reiteró que la forma en la que se obtuvieron los audios es un engaño al sistema “con vistas a socavar la igualdad de condiciones”.

Ahora, el mismo juez determinó que la grabación secreta realizada por agentes de Black Cube al abogado es “una forma de corrupción” que podría constituir un delito penal; sin embargo, el tribunal no se pronunció sobre la posible comisión de un delito, según Bloomberg.

Cabe recordar que Ricardo Salinas Pliego mantiene dos procesos en contra de Vladimir Sklarov en Reino Unido y Estados Unidos por el fraude cometido desde la empresa Astor Asset Management a la que el empresario mexicano solicitó un préstamo.

Vladimir Sklarov recibió acciones de Grupo Elektra como garantía del préstamo; sin embargo, las vendió de manera regular, por lo que Ricardo Salinas Pliego inició sus procesos legales.

A pesar de que en el tribunal de Reino Unido se ha determinado que las pruebas obtenidas con grabaciones de un abogado del empresario ucraniano fueron obtenidas de manera tramposa, el proceso en Estados Unidos no se detiene.