México.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acudió al restaurante del chef turco apodado Salt Bae, Nusret Gökçe, quien compartió el video a través de su cuenta de Twitter.

Maduro acudió junto a su esposa Cilia Flores al restaurante ubicado en Estambul, Turquía, en el cual fueron atendidos directamente por el chef en su mesa.

“Nos vemos en Caracas, pronto”, se escucha decir al mandatario venezolano, quien le agradece la atención que le brindó.

En la serie de videos compartida por el chef, se aprecia una cigarrera personalizada para Maduro que contiene puros, uno de los cuales fuma el venezolano.

Un video sobre el encuentro había sido compartido en Instagram por el propio chef, quien lo eliminó posteriormente, aunque la serie se encuentra publicada en su cuenta de Twitter.

Maduro viajó a China como parte de una gira de trabajo donde presentó el Programa de Recuperación Económica.

Luego del gran éxito de nuestra gira por la República Popular China, acabamos de aterrizar en nuestra amada Patria. El Plan de Recuperación Económica cuenta con el apoyo decidido de nuestro gran hermano mayor. {username} (@NicolasMaduro) September 17, 2018

El video compartido por el chef ha recibido una oleada de comentarios negativos debido a que en Venezuela se vive una crisis alimentaria que se ha exacerbado durante la última década, informó la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés).