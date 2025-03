Hablemos de quién es Pedro Pascal, el actor de The Last of Us que ya es favorito entre el elenco de Avengers: Doomsday.

Marvel se hizo tendencia luego de anunciar el reparto que tendrá Avengers: Doomsday, su esperada película.

Para los fans causó emoción que se revelara que Pedro Pascal también era parte del nuevo proyecto del UCM.

A continuación, te contamos más detalles sobre la vida de Pedro Pascal para que lo conozcas.

Pedro Pascal (Chris Pizzello/Invision/AP)

¿Quién es Pedro Pascal?

José Pedro Balmaceda Pascal, conocido popularmente como Pedro Pascal es un actor chileno estadounidense.

A lo largo de su carrera Pedro Pascal ha participado en:

Cine

Teatro

Televisión

Pedro Pascal es conocido por interpretar al Mandalorian en The Mandalorian y Joel Miller de The Last of Us.

Además de ser el príncipe Oberyn Martell en la serie Game of Thrones.

Pedro Pascal (Jordan Strauss / Invision/AP)

¿Qué edad tiene Pedro Pascal?

En la actualidad, Pedro Pascal tiene 49 años de edad. Nació el 2 de abril de 1975 en Santiago de Chile.

¿Quién es la esposa de Pedro Pascal?

Pedro Pascal mantiene su vida sentimental alejada de la esfera pública. No obstante, se la ha vinculado con:

María Dizzia, de 50 años de edad

Lena Headey, de 51 años de edad

Robin Tunney, de 52 años de edad

Jennifer Aniston, de 56 años de edad

Pedro Pascal (Especial)

¿Qué signo zodiacal es Pedro Pascal?

Por su fecha de nacimiento, Pedro Pascal es del signo zodiacal Aries.

Los Aries pertenecen al elemento fuego y se caracterizan por ser personas apasionadas, creativas e impulsivas.

¿Cuántos hijos tiene Pedro Pascal?

El actor Pedro Pascal no tiene hijos.

Pedro Pascal, actor (@pascalispunk / Instagram)

¿Qué estudió Pedro Pascal

Se sabe que Pedro Pascal estudió arte dramático en la Orange County High School of the Arts.

Además de la Tisch School of the Arts en la Universidad de Nueva York.

Pedro Pascal, actor (@pascalispunk / Instagram)

¿En qué ha trabajado Pedro Pascal?

La carrera actoral de Pedro Pascal comenzó hacia finales de los años 90 con pequeños papeles en televisión.

Con el paso de los años, Pedro Pascal comenzó ha adquirir fama y más roles en diversas producciones.

Las series y películas más famosas en las que ha trabajado Pedro Pascal son estas:

Hermanas (2005)

El mentalista (2008)

The Good Wife (2009)

El declive de Patrick Leary (2010)

Homeland (2011)

Game of Thrones (2011)

Burn Notice: The Fall of Sam Axe (2011)

Graceland (2013)

Narcos (2015)

Mi jefe es un vampiro (2015)

La gran muralla (2016)

Kingsman: El círculo dorado (2017)

El justiciero (2018)

Triple frontera (2019)

The Mandalorian (2019)

Mujer Maravilla 1984 (2020)

El libro de Boba Fett (2021)

El peso del talento (2022)

The Last of Us (2023)

Extraña forma de vida (2024)

Robot salvaje (2024)

Gladiador II (2024)

Pedro Pascal, actor (@pascalispunk / Instagram)

Pedro Pascal, actor de The Last of Us, se convierte en el favorito entre el elenco de Avengers: Doomsday

A través de redes sociales, Marvel anunció que Pedro Pascal, actor de The Last of Us está en el elenco de Avengers: Doomsday.

Pedro Pascal dará vida a Reed Richards, líder de Los 4 Fantásticos.

Por lo que muchos fans del UCM han demostrado que Pedro Pascal es su actor preferido.

No solo por su carisma, sino porque se espera que tenga protagonismo en Avengers Doomsday, donde el villano será Doctor Doom.