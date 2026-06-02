Ya abrió el lujoso restaurante Nusr-Et en la Ciudad de México, propiedad del célebre chef turco Nusret Gökçe, conocido como Salt Bae.

La llegada de esta cadena internacional ocurre en la antesala del Mundial 2026, aprovechando la fama global y el estilo teatral del chef.

Salt Bae inaugura su primer restaurante Nusr-Et Steakhouse en la CDMX

La inauguración del restaurante Nusr-Et en la CDMX se llevó a cabo el viernes 29 de mayo de 2026.

El primer restaurante de Salt Bae ya abrió en México (@nusr_et / Instagram )

El establecimiento, propiedad del célebre chef turco Nusret Gökçe, mejor conocido como Salt Bae, está ubicado en la Avenida Paseo de la Reforma 439, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Salt Bae alcanzó fama global gracias a sus videos en redes sociales, donde aparecía utilizando lentes oscuros, camisa blanca y una peculiar técnica para lanzar sal sobre cortes de carne premium.

Antes de su apertura al público general, el restaurante organizó una serie de actividades y cenas privadas para invitados especiales bajo el lema “More than a restaurant”.

La apertura ocurrió apenas dos semanas antes del inicio de la Copa del Mundo 2026, aprovechando que la Ciudad de México será una de las sedes del torneo.

Salt Bae anunció que las reservaciones para el público general ya están disponibles a través de la plataforma OpenTable, donde los comensales pueden seleccionar fecha, horario y número de personas.

Restaurante de Salt Bae en México combina opciones de alta cocina con un espectáculo teatral

El restaurante es reconocido por sus cortes de carne premium. En México, los precios de los platillos oscilan entre los mil y los 4 mil pesos.

La propuesta del restaurante combina estas opciones de alta cocina con un espectáculo teatral centrado en la técnica de salado y servicio del chef Salt Bae.

El menú del restaurante Nusr-Et en la CDMX se distingue por ofrecer cortes de carne de alta gama y preparaciones extravagantes que simbolizan el lujo de la cadena:

El restaurante es mundialmente famoso por sus filetes y preparaciones cubiertas con láminas de oro de 24 quilates. El platillo más emblemático de este tipo es el Golden Tomahawk, un corte wagyu bañado en oro que, aunque no tiene un precio oficial confirmado en México, en sucursales como Miami alcanza los 16 mil 500 pesos.

de 24 quilates. El platillo más emblemático de este tipo es el Golden Tomahawk, un corte wagyu bañado en oro que, aunque no tiene un precio oficial confirmado en México, en sucursales como Miami alcanza los 16 mil 500 pesos. Tomahawk Wagyu para dos personas: Este corte de carne premium tiene un costo aproximado de 3 mil 950 pesos.

Selecciones de carne Prime y Wagyu: El menú ofrece diversas opciones de Wagyu australiano y cortes tipo Prime, con precios por porción que superan los mil pesos y pueden llegar hasta los 4 mil pesos.

Baklava: Este postre tradicional turco es uno de los cierres obligados e impresionantes para la experiencia gastronómica en el lugar.

Nusr-Et se ha convertido en una de las cadenas de restaurantes más famosas del mundo gracias a la popularidad de Salt Bae y a sus extravagantes preparaciones.