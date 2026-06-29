La cuenta de 40 mil pesos en restaurante de Salt Bae que molestó a Aldo Támez de Nigris

Aldo Támez de Nigris denunció públicamente haber sido víctima de un presunto cobro excesivo en el restaurante Nusr-Et del famoso chef Salt Bae en la Ciudad de México.

El creador de contenido terminó pagando una cuenta superior a los 40 mil pesos tras aceptar cortes de carne que creyó eran una cortesía personal del anfitrión.

Aldo Támez de Nigris molesto por cuenta de 40 mil pesos en restaurante de Salt Bae en CDMX

Aldo Támez de Nigris denunció a través de sus redes sociales haber sido víctima de un presunto engaño en el nuevo restaurante del chef Salt Bae, Nusr-Et, ubicado en la Ciudad de México.

De acuerdo con su relató, acudió al lugar invitado por unos amigos con la intención de consumir algo sencillo, como un salmón y una bebida, calculando un gasto de entre 2 mil a 2 mil 500 pesos.

Sin embargo, la cuenta final ascendió a 36 mil 195 pesos, que con la propina superó los 40 mil pesos.

Tras ser reconocido por los comensales y pedirle fotos, Salt Bae se acercó a la mesa de Aldo Támez de Nigris.

Según Aldo Támez de Nigris, el chef les hizo un ofrecimiento directo: “La carne va por mi parte, dejen que yo les traiga la carne, ustedes se encargan de las bebidas”.

Por la forma en que se expresó el chef, Aldo Támez de Nigris y sus acompañantes entendieron que los platillos de carne serían una cortesía o regalo de la casa.

Al finalizar la cena, Aldo Támez de Nigris descubrió que todos los cortes recomendados por el chef, incluyendo carnes bañadas en láminas de oro comestible, habían sido incluidos en la cuenta lo que la incrementó significativamente.

Las reacciones de los seguidores y usuarios en redes sociales ante la denuncia de Aldo Támez de Nigris fueron variadas, generando un intenso debate que dividió opiniones entre quienes lo apoyaron, quienes lo criticaron y quienes tomaron la situación con humor.

Muchos usuarios respaldaron la postura de Aldo Támez de Nigris, coincidiendo en que el cobro fue un abuso y agradeciéndole por advertir a otros sobre estas prácticas.

Otro sector cuestionó la actitud de Aldo, sugiriendo que, al tratarse de un restaurante de lujo, los precios elevados eran de esperarse, o insinuando que él pudo haber malinterpretado la situación por su estatus de figura pública al estar acostumbrado que le regalen la cuenta por ser conocido.

La cuenta de 40 mil pesos en restaurante de Salt Bae que molestó a Aldo Támez de Nigris (Tomada de video)

Aldo Támez de Nigris advierte sobre presunto modus operandi en restaurante de Salt Bae en CDMX para inflar la cuenta

Aldo Támez de Nigris afirmó que, tras quejarse, algunos meseros del establecimiento le confesaron de manera confidencial que esta es una práctica recurrente.

Particularmente cuando el chef Salt Bae identifica a figuras públicas o cuando los comensales les piden fotografías.

Según este testimonio, el chef ofrece platillos de manera ambigua para que el cliente piense que son gratis, cuando en realidad se terminan cobrando a precios exorbitantes.

Tras la oferta, el chef lleva a la mesa cortes de carne de alta gama, incluyendo aquellos cubiertos con láminas de oro comestible, cuyo valor individual puede oscilar entre los 17 mil a 18 mil pesos.

Ante esta situación, Aldo Támez de Nigris lanzó una advertencia a sus seguidores para que pregunten siempre el precio de cualquier sugerencia, incluso si parece un regalo del chef, para evitar ser víctimas de este tipo de estrategias de venta que calificó como una “trampa” o “estafa”.

Hasta el momento, ni Salt Bae ni el restaurante han emitido una postura oficial sobre estas acusaciones.