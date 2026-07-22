Un Tribunal británico manifestó que existió un abuso de procedimiento por parte del magnate mexicano Ricardo Salinas Pliego en el caso contra Vladimir Sklarov.

De acuerdo con Bloomberg, el Tribunal del Reino Unido indicó que Ricardo Salinas Pliego empleó tácticas cuestionables para obtener datos confidenciales de la defensa de Vladimir Sklarov.

Tribunal británico descongela cuentas a Vladimir Sklarov tras fallo por tácticas de Salinas Pliego

Con información de Bloomberg, la resolución del Tribunal británico para Salinas Pliego se fundamentó en el uso de tácticas de espionaje corporativo para obtener ventajas indebidas dentro del caso Vladimir Sklarov.

Puntualmente, a través de grabaciones obtenidas de manera ilegal que los magistrados describieron como una práctica que compromete la integridad del proceso judicial contra Vladimir Sklarov.

Los magistrados calificaron como inaceptable la intervención de una firma de inteligencia privada, cuyos agentes obtuvieron información privilegiada de un abogado de Sklarov mediante engaños durante una cena.

Esta conducta fue descrita por la corte como una transgresión a la integridad judicial, invalidando los métodos utilizados para ganar ventaja en el pleito legal.

Cabe recordar que Salinas Pliego presentó una demanda contra Vladimir Sklarov que se originó por una acusación del fraude por 400 millones de dólares relacionada con acciones de Grupo Elektra.

Derivado de este fallo, las autoridades británicas ordenaron desbloquear los recursos financieros de Sklarov, señalando que el congelamiento de activos no se habría mantenido si se hubiera revelado oportunamente el origen de las pruebas.

A pesar de este revés, el proceso principal continuará hacia un juicio, además de que Sklarov enfrenta cargos por fraude federal en una corte de Nueva York, en Estados Unidos.