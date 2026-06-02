Nusret Gökçe, mejor conocido como Salt Bae, es un cocinero, carnicero y empresario turco de origen kurdo que transformó su estilo teatral en un fenómeno viral mundial.

Nacido en Erzurum en 1983, pasó de trabajar en carnicerías desde adolescente a fundar la exclusiva cadena internacional Nusr‑Et.

Su icónico gesto de “echar la sal” lo catapultó a la fama en 2017, consolidándolo como celebridad global.

Hoy, con restaurantes en ciudades como Dubái, Miami, Nueva York y la CDMX, Salt Bae combina lujo gastronómico y polémica mediática.

¿Quién es Nusret Gökçe, conocido como Salt Bae, cocinero turco famoso por ‘echar’ la sal?

Nusret Gökçe, mejor conocido mundialmente como Salt Bae, es un cocinero, carnicero y empresario turco de origen kurdo que se transformó en un fenómeno de internet y una celebridad global.

Nació el 9 de agosto de 1983 en Erzurum, Turquía, es hijo de un minero de carbón y creció en una situación financiera muy precaria.

Es el propietario de Nusr-Et, una exclusiva cadena internacional de restaurantes.

Salt Bae es reconocido por su estilo teatral, sus gafas de sol oscuras y redondeadas, su cabello peinado hacia atrás en una coleta, sus camisetas blancas de cuello en V ajustadas y su manera de ‘echar’ la sal.

Salt Bae (@nusr_et)

¿Cuántos años tiene Nusret Gökçe, conocido como Salt Bae, cocinero turco famoso por ‘echar’ la sal?

Salt Bae tiene 42 años de edad.

¿Quién es la esposa de Nusret Gökçe, conocido como Salt Bae, cocinero turco famoso por ‘echar’ la sal?

Salt Bae mantiene su vida privada bajo estricto hermetismo, por lo que públicamente no se conoce si tiene esposa.

¿Qué signo zodiacal es Nusret Gökçe, conocido como Salt Bae, cocinero turco famoso por ‘echar’ la sal?

Salt Bae es del signo zodiacal Leo.

Restaurante de Salt Bae en CDMX (Nurst-ET)

¿Cuántos hijos tiene Nusret Gökçe, conocido como Salt Bae, cocinero turco famoso por ‘echar’ la sal?

Salt Bae es muy reservado sobre su vida privada, sin embargo, ha compartido imágenes rodeado de 9 niños, y los registros públicos indican que es padre de 13 hijos.

¿Qué estudió Nusret Gökçe, conocido como Salt Bae, cocinero turco famoso por ‘echar’ la sal?

Debido a la falta de medios económicos de su familia, tuvo que abandonar la escuela de forma precoz, cursando únicamente hasta los cinco o seis años de edad.

Trabajó en restaurantes donde fue ganando formación como carnicero y cocinero.

¿En qué ha trabajado Nusret Gökçe, conocido como Salt Bae, cocinero turco famoso por ‘echar’ la sal?

Para ayudar a su familia, comenzó a trabajar a los 13 o 14 años como asistente de cocina en una carnicería en el distrito de Kadıköy, Estambul.

Después de ahorrar durante años, viajó a Argentina y Estados Unidos entre 2007 y 2010 para aprender sobre la industria cárnica, los cortes de carne y las técnicas de preparación.

A los 27 años (en 2010) cumplió su sueño de abrir su propio local en Estambul, que inicialmente tenía solo ocho mesas y diez empleados.

En 2012 recibió financiamiento de Ferit Şahenk, uno de los hombres más ricos de Turquía, lo que impulsó la creación de la cadena Nusr-Et.

El nombre es un juego de palabras entre su nombre (Nusret) y la palabra “et”, que significa “carne” en turco.

Actualmente tiene decenas de establecimientos en ciudades como Dubái, Miami, Nueva York, Londres y, recientemente, la Ciudad de México.

Su fama mundial explotó en enero de 2017 con un video titulado “Ottoman Steak”, en el que corta carne con precisión quirúrgica y realiza su movimiento icónico: arrojar sal gruesa dejando que rebote en su antebrazo antes de caer sobre el plato.

Sin embargo, en la final del Mundial 2022 protagonizó una polémica que lo puso en el ojo del huracán.

Tras la victoria de Argentina, ingresó ilegalmente a la cancha, donde incomodó a Lionel Messi e incluso tocó y besó la Copa del Mundo, un trofeo que solo pueden manipular campeones y jefes de Estado.

Esto resultó en una investigación de la FIFA y la prohibición de asistir a los partidos del Mundial 2026.

En 2018 causó indignación internacional al servir personalmente al presidente Nicolás Maduro y a su esposa en Estambul, mientras Venezuela atravesaba una grave crisis alimentaria.

Nicolás Maduro y Salt Bae en restaurante de Turquía (Tomada de Video)

Nusret Gökçe, conocido como Salt Bae, abre su primer restaurante en México

El nuevo restaurante de Salt Bae en la Ciudad de México abrió sus puertas el pasado viernes 29 de mayo.

La inauguración ocurrió apenas dos semanas antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, evento en el que la Ciudad de México será una de las sedes.

El chef anunció que las reservaciones ya se encuentran disponibles a través de la plataforma OpenTable.

El propio Nusret Gökçe expresó que llega a México “con emoción y respeto”, además se ha mostrado feliz de tener una nueva sucursal de Nusr-Et.