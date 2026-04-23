El alto comisionado de la ONU Volker Türk destacó su reunión con Claudia Sheinbaum, así como la apertura manifestada para trabajar en conjunto por desaparecidos en México.

Esto fue mencionado por Volker Türk en conferencia de prensa este miércoles 22 de abril, tras reunión con la presidenta en la cual abordó el informe del Comité contra la Desaparición Forzada.

La conferencia de prensa, tal como destacó Volker Türk, fue la última actividad de su visita a México como parte del protocolo entregado a la Asamblea General de la ONU.

En la misma, definió las 133 mil 360 desapariciones en México -al 22 de abril- como una herida abierta que debe repararse.

Volker Türk destaca apertura de Claudia Sheinbaum ante desapariciones en México

El alto comisionado reconoció los diversos avances y prácticas de Claudia Sheinbaum, quien tiene disposición al diálogo y apertura para el trabajo conjunto con la ONU sobre desapariciones.

Afirmó a su vez que el tema fue abordado con Claudia Sheinbaum de manera extensa durante su reunión, ya que el gobierno mexicano no niega el problema.

Por lo cual, se acordó con Claudia Sheinbaum que la oficina de la ONU trabajará con el gobierno para aportar su experiencia y aportar los pasos concretos de acompañamiento técnico.

Ya que, tal como expresó Volker Türk, Claudia Sheinbaum afirmó su compromiso en solucionar la crisis de desapariciones, que se demuestra con la actualización del Protocolo Nacional de Búsqueda.

Volker Türk también hizo un llamado, que no aclaró si mencionó a Claudia Sheinbaum, con referencia a fortalecer las instituciones civiles para alejarlas de la corrupción.

Volker Türk se reunió con senadores para abordar desapariciones en México (ONU)

Volker Türk destaca logros del gobierno de Claudia Sheinbaum

Volker Türk definió su visita a México como productiva, tras mantener diálogo con Claudia Sheinbaum y otras autoridades, así como colectivos de búsqueda.

El comisionado también habló sobre los avances que el gobierno de Claudia Sheinbaum ha presentado en diversos temas, así como las “buenas prácticas” como la reducción de la pobreza.

Además, resaltó la creación de la Secretaría de las Mujeres junto con el principio de paridad en los tres niveles del Estado, lo que fortalece la igualdad de género.

Finalmente, Volker Türk señaló como un paso histórico la reforma constitucional para reconocer a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público.