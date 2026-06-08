Morena denunció que durante la elección de Coahuila 2026 se llevó a cabo la compra de votos a través de códigos QR por parte del PRI.

De acuerdo con Morena, el “QRgate” se trata de la compra masiva de votos por parte del PRI para obtener la mayoría de las curules del Congreso Local, con un pago de al menos 500 pesos.

Asimismo, denunció la utilización de plataformas digitales como parte de su esquema de compra de votos para garantizar el resultado.

Cabe resaltar que, según el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), el Revolucionario Institucional obtuvo las 16 diputaciones por mayoría relativa que se disputaron en la jornada del 7 de junio.

El “QRgate”: Morena denuncia al PRI por compra de voto en elección de Coahuila 2026

Ariadna Montiel, presidenta nacional del Morena, denunció lo que bautizó como el “QRgate”,la compra de votos en la elección de Coahuila 2026 con el uso de códigos QR.

De acuerdo con la líder nacional de Morena, el PRI “desplegó un operativo fraudulento que superó los escándalos de elecciones presidenciales del pasado”.

En conferencia de prensa, presentaron pruebas de un mecanismo desplegado para la compra de votos a través de la entrega individual de un código QR para realizar el pago de al menos 500 pesos al probar que el sufragio se emitió a favor del PRI.

Asimismo, Ariadna Montiel aseguró que tuvieron acceso a una plataforma digital en la que se registraba el voto y autorizaba el voto, a través de militantes del PRI “inconformes”.

“La dirigente nacional reveló que el partido cuenta con toda la base de datos de dicho sistema gracias a información que propios miembros inconformes del PRI otorgaron, detallando que los montos entregados oscilaron en un mínimo de quinientos pesos por voto” Morena

Morena levanta denuncias ante el IEC por compra de votos en elección de Coahuila 2026

Por otra parte, Morena resaltó que se procedió con el levantamiento de la denuncia formal ante el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) por la compra de votos el pasado 7 de junio.

“La dirigencia de Morena informó que formalizó las denuncias correspondientes ante el Instituto Electoral de Coahuila y adelantó que recurrirá a las instancias federales competentes” Morena

Asimismo, se resaltó que Morena no se limitará a la vía electoral, sino que se solicitará que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realice una investigación profunda debido a la millonaria inversión de recursos utilizados en la jornada.

De acuerdo con el corte de las 8:20 horas, se han capturado el 99.9536% de las actas de la elección Coahuila 2026, el PRI obtuvo 684 mil 515 votos.

Además, Morena señaló que se pagaron al menos 500 pesos por voto, por lo que el PRI habría gastado al menos 342 millones 257 mil 500 pesos por la compra de votos en Coahuila.