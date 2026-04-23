María Icela Chaidez, presidenta del colectivo 10 de Marzo en Tamaulipas hizo una petición a Volker Türk para no terminar visita hasta dejar claro su posicionamiento sobre desaparecidos.

Acorde con lo señalado mediante un escrito de la madre buscadora, a nombre también de la Unión de Colectivos de Tamaulipas, hay una situación grave por desapariciones en México.

Antes las cuales, detallan hay diversos puntos críticos que requieren atención inmediata, algunos mencionados en el informe del Comité contra la Desaparición Forzada.

Por lo mismo, piden de manera respetuosa al alto comisionado de la ONU proporcionar una respuesta clara por los 133 mil 360 desaparecidos en México, sin promesas falsas.

Colectivo 10 de Marzo hace llamado a Volker Türk (Colectivo 10 de Marzo)

Colectivo de Tamaulipas exige a Volker Türk claridad sobre desapariciones en México

Mediante comunicado, el Colectivo 10 de Marzo de Tamaulipas hizo un llamado a Volker Türk a no concluir su visita sin una respuesta públicamente documentada para los familiares de los desaparecidos.

La presidenta y madre buscadora resaltó que los desaparecidos y sus familiares merecen más que promesas, ya que se requieren compromisos verificables y acciones concretas.

Asimismo, la ONU y la comunidad internacional deben demostrar que están atentas a la crisis que el colectivo definió de humanitaria y sin precedentes.

Por lo que también solicitan a Volker Türk su intervención para que el Estado mexicano cumpla con sus obligaciones en derechos humanos y se dé una reparación para las víctimas.

Además, el Colectivo 10 de Marzo resaltó la gravedad de la situación que enfrentan las familias de desaparecidos, quienes tienen urgencia de obtener justicia y verdad

Colectivo 10 de Marzo hace llamado a Volker Türk (Colectivo 10 de Marzo)

Colectivo de Tamaulipas señala a Volker Türk los puntos críticos en atención a desapariciones

Sin embargo, el Colectivo 10 de Marzo también alertó a Volker Türk diversas preocupaciones sobre la búsqueda de desaparecidos, como falta de coordinación institucional:

Inconsistencias y falta de coordinación en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RNPDNO) debido a que hay registros contradictorios

Transparencia en resultados del Centro Nacional de Identificación Humana y Datos Genéticos, para evitar suponer si se convirtió en un “elefante blanco”

Mapeo y bases de datos de fosas comunes y clandestinas, ya que cuestionan su efectividad

Acceso a la información de las carpetas de investigación, ya que los colectivos no tienen acceso a la cronología

Rechazo a cualquier intento de minimizar la crisis

El colectivo también hace un llamado para que se entregue verdadero apoyo y reparación integral para las familias de desaparecidos.

Además de que se castigue inmediatamente la participación de agentes del Estado cuando corresponda.