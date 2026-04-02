El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU determinó que México se encuentra bajo revisión por la crisis de desapariciones en el país.

“El Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) ha decidido solicitar la Secretaría General de la Naciones Unidas que remita urgentemente la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General” ONU

Con base en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el comité concluyó que existen indicios fundados de crímenes de lesa humanidad, con ataques sistemáticos contra la población civil en México.

La ONU señaló incluso la participación de funcionarios públicos y pidió medidas internacionales para apoyar en la prevención, investigación y erradicación del problema.

ONU recibe información “fundada” sobre desapariciones forzadas

El Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada decidió hacer la publicación de su decisión basado en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

El comité concluyó que la información que ha recibido parece contener indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzosas como crímenes de lesa humanidad.

Con ello, menciona que se han producido múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes momentos y en diferentes partes del país.

ONU señala participación de funcionarios públicos en desapariciones forzadas

El Comité dijo que además de obtener información presentada por la sociedad civil, también ha tomado nota de información presentada por el Estado parte, o sea México.

El organismo dijo que toma en cuenta la información reportada respeto a la guerra contra las drogas y las desapariciones de grupos delincuenciales, no obstante, dijo que ha recibido información de participación directa de funcionarios públicos .

La ONU dijo que se trata de un procedimiento de carácter preventivo y excepcional que tiene por objeto movilizar la atención y la ayuda internacional.