Durante su visita oficial a México, Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), llegó a Palacio Nacional para reunión clave con Claudia Sheinbaum.

El diálogo central entre ambos girará en torno a la crisis de desapariciones forzadas en el país y la necesidad de establecer mecanismos de cooperación internacional para fortalecer la búsqueda de víctimas.

Rosa Icela Rodríguez recibe a Volker Türk en Palacio Nacional para reunión con Claudia Sheinbaum

Para finalizar su gira de trabajo por México, Volker Türk llegó a Palacio Nacional para reunión con Claudia Sheinbaum.

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, fue la encargada de recibir a Volker Türk en el Palacio Nacional de la CDMX.

🔴Llega a Palacio Nacional el Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, Volker Türk, para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum.



Es recibido por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. pic.twitter.com/Lliy9yuzgK — Azucena Uresti (@azucenau) April 22, 2026

La visita de Volker Türk busca reforzar las capacidades institucionales mexicanas frente a las desapariciones frente a un contexto de alta sensibilidad social y escrutinio global por la impunidad.

Además de las desapariciones, Volker Türk y Claudia Sheinbaum también abordarán temas prioritarios como la atención a migrantes, la discriminación y los programas de bienestar social.

La gira diplomática de Volker Türk por México representa un esfuerzo por alinear las políticas internas con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

Previo a este encuentro, el funcionario de Naciones Unidas sostuvo mesas de trabajo con colectivos de familias buscadoras, así como con la Secretaría de Gobernación y miembros del Poder Legislativo.

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