El Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, presentó un nuevo reporte sobre las cifras de personas desaparecidas en el país, con datos actualizados hasta 2026.

El informe del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, a cargo de la Comisión Nacional de Búsqueda, fue presentado durante la conferencia matutina del viernes 27 de marzo de 2026.

De acuerdo con el reporte, las cifras oficiales de desaparecidos en México cambiaron tras una revisión de los registros históricos y la actualización derivada de la reforma aprobada en julio de 2025 a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

El reporte señala que, desde 1952 hasta 2026, se han registrado 394 mil 645 reportes de desaparición en México, los cuales actualmente se dividen en dos grandes categorías:

Registros de personas desaparecidas: 132 mil 534 (34%)

Personas localizadas: 262 mil 111 (66%)

Son 132 mil 534 personas desaparecidas en México

De acuerdo con los datos oficiales del Gobierno de México, actualmente existen 132 mil 534 personas desaparecidas en el país.

Esta cifra se divide en dos grandes periodos:

Larga data (1952 a 2005): 2 mil 356 registros

Estatus desaparecido (2006 a 2026): 130 mil 178 registros

A su vez, los 130 mil 178 casos recientes se clasifican en tres categorías principales:

Datos insuficientes: 46 mil 742 (36%)

Con indicios de localización: 40 mil 308 (31%), personas que cuentan con registros de actividad posteriores a la fecha de su desaparición y cuya localización está en proceso de confirmación

Sin actividad o trámites: 43 mil 128 (33%)

Estas son las cifras de desaparecidos en México en 2026 que aún no han sido localizados

Según el Gobierno de México, 89 mil 870 registros de personas desaparecidas continúan sin ser localizados hasta la fecha.

Dentro de esta cifra se identifican dos categorías relevantes:

46 mil 742 casos con datos insuficientes, es decir, reportes que carecen de información completa como nombre, dirección o fecha exacta de desaparición

43 mil 128 casos con registros completos, pero sin indicios de actividad o trámites que permitan ubicar a la persona

Además, del total de 43 mil 128 reportes con información completa, solo 3 mil 869 cuentan con carpeta de investigación abierta.

Así han sido localizadas 262 mil 111 personas en México

Del total histórico de 394 mil 645 reportes de desaparición registrados entre 1952 y 2026, un total de 262 mil 111 personas han sido localizadas.

El estatus de estas personas es el siguiente:

Localizadas con vida: 240 mil 211 (92%), sin delito asociado a 250 mil 717 (96%) y con delito asociado a 11 mil 394 (4%)

Localizadas sin vida: 21 mil 900 (8%)

El Gobierno de México también informó que una parte de las personas localizadas fue identificada debido a registros en actividades posteriores, como trámites ante el Instituto Nacional Electoral, registros en el Registro Civil, matrimonios o actas de nacimiento, entre otros.

Cuando se detecta este tipo de actividad administrativa, las autoridades solicitan información de contacto para verificar la identidad de la persona, confirmar su localización y actualizar su estatus en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.