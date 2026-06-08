Claudia Sheinbaum, presidenta de México, dijo que la revisión de las elecciones en Coahuila 2026 debe seguir por la vía legal y llegar al Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación (TEPJF) si es necesario.

“Tiene que seguir su procedimiento, hay el procedimiento jurídico para llegar si es necesario hasta el Tribunal Federal Electoral” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum coincidió con la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, quien dijo que seguirían el proceso legal desde lo local, hasta llegar al TEPJF.

Sheinbaum y Montiel coinciden en ruta legal sobre elecciones Coahuila 2026

Claudia Sheinbaum, en su conferencia mañanera de este 8 de junio, evitó pronunciarse más sobre las elecciones Coahuila 2026 en las que se renovaron 25 diputaciones, 26 de ellas por voto directo.

No obstante, Ariadna Montiel, desde el día anterior dio a conocer que la ruta legal será de lo local a lo nacional, pues saben que en el ámbito estatal no serán favorables sus quejas.

La misma Ariadna Montiel denunció persecución política, pues dijo que a ella la seguían un par de camionetas de la Fiscalía estatal de Coahuila, de la misma manera que contabilizan 200 detenciones de morenistas por parte de la policía estatal.

También denuncian compra masiva de votos mediante un esquema de códigos QR por lo que piden intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el congelamiento de cuentas.

Elección Coahuila ¿fraude o goliza?; buscan que TEPJF defina

Desde Morena hablan de un fraude electoral, no obstante que desde el Partido Revolucionario Institucional (PRI) hablan de una “goliza”.

Alejandro Moreno, líder nacional PRI, dijo que Morena descalifica la elección porque les dieron una paliza, pero en realidad es un mensaje de la ciudadanía de “no queremos gobiernos vinculados al narco”.

Así lo dijo mientras Morena insiste en tomar la vía legal para llegar al TEPJF a fin de definir la elección en Coahuila.