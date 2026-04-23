Durante su paso por el país y durante una conferencia de prensa, Volker Türk reveló haber experimentado un sentimiento de tristeza tras reunirse con familiares de personas desaparecidas en México.

“Bueno... Cuando yo escucho a los colectivos y a las familias de los desaparecidos, lo que sentí visiblemente claro fue el dolor” Volker Türk. Alto Comisionado de la ONU

Volker Türk, de 61 años de edad, explicó que durante estos encuentros pudo conocer de primera mano los desafíos que representan en México las desapariciones en materia de derechos humanos.

Ejemplificado, el Alto Comisionado de la ONU destacó la historia, pero también el reclamo, de una mujer cuyo esposo desapareció 52 años atrás, caso que sigue sin resolverse.

“Conocí a una mujer cuyo esposo desapareció en 1974 y se imaginaran que aún en todo este tiempo, no se ha resuelto, no se ha llegado a una resolución, el dolor sigue ahí de alguna manera” Volker Türk. Alto Comisionado de la ONU

Volker Türk se reunió con senadores para abordar desapariciones en México (ONU)

Desapariciones son heridas que no sanan: Volker Türk

Ante esta impunidad y exigencia de justicia y reparación de una “herida que no sana”, Volker Türk indicó que se requiere de un consenso nacional que, además de escuchar las voces de familias afectadas, trabajen en encontrar una solución.

Por lo que reconoció el trabajo del Gobierno de México a través del Comité de Desapariciones Forzadas (CED), el cual colabora con la ONU, para ofrecer avances y resultados.

No obstante, subrayó que ante la implementación de nuevos procesos, es importante encontrar una solución que se tiene que construir sobre estructuras ya implementadas y que deben fortalecerse.

ONU hace un llamado para que desapariciones no se politicen

Por otra parte, Volker Türker hizo un llamado para que el tema de las desapariciones no se politice, ya que lo importante es solucionar esta problemática.

“La polarización no ofrece justicia a las víctimas” Volker Türk. Alto Comisionado de la ONU

Por ello, se reunió con organizaciones civiles, autoridades, familias de personas desaparecidas, para informar sobre los acuerdos alcanzados con: