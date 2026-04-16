Volker Türk, abogado austriaco y Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos visitará México el próximo sábado 18 de abril para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum.

El Alto Comisionado de la ONU sostendrá una reunión en Palacio Nacional, donde recibirá la información del gobierno federal sobre los desaparecidos en México.

Aquí te contamos todo lo que sabemos sobre, Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, como:

¿Quién es Volker Türk?

¿Cuántos años tiene Volker Türk?

¿Cuál es el signo zodiacal de Volker Türk?

¿Volker Türk tiene esposa?

¿Volker Türk tiene hijos?

¿Qué estudió Volker Türk?

¿Cuál es la trayectoria de Volker Türk?

¿Quién es Volker Türk?

Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, es un abogado de profesión, originario de Linz, Austria.

¿Cuántos años tiene Volker Türk?

Volker Türk nació en 1965, por lo que actualmente tiene 61 años de edad

¿Cuál es el signo zodiacal de Volker Türk?

Si bien se conoce el año de nacimiento del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, no es así con su fecha de cumpleaños.

Por ello, no podemos saber bajo qué signo zodiacal nació Volker Türk.

¿Volker Türk tiene esposa?

La vida personal de Volker Türk se mantiene privada, por lo que se desconoce si tiene o no esposa.

¿Volker Türk tiene hijos?

De las misma manera, no se sabe si Volker Türk tenga o no hijos.

¿Qué estudió Volker Türk?

Volker Türk tiene un doctorado en Derecho Internacional por la Universidad de Viena; además de una maestría por la Universidad Johannes Kepler de Linz con especialización en protección de refugiados.

¿Cuál es la trayectoria de Volker Türk?

Antes de incorporarse a las Naciones Unidas, Volker Türk fue asistente universitario en el Instituto de Derecho Internacional de la Universidad de Viena (Austria), donde completó su tesis doctoral sobre el ACNUR y su mandato (publicada en 1992).

Asimismo, fue auxiliar de investigación en el Instituto de Derecho Penal de la Universidad de Linz, Austria, de 1985 a 1988.

Además, el actual Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos es autor de numerosas publicaciones sobre el derecho internacional, refugiados y el derecho de los derechos humanos.

También se ha desempeñado como: