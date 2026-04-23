La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reforzó su colaboración con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tras la visita del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk.

A través de sus redes sociales, la presidenta Sheinbaum compartió que recibió este miércoles 22 de abril en Palacio Nacional a una delegación de la ONU, con quienes dijo sostuvo “una muy buena conversación”.

Sheinbaum destaca acuerdos con la ONU tras visita de Volker Türk

Este miércoles, Sheinbaum encabezó en Palacio Nacional una reunión de alto nivel con Volker Türk y otros delegados de la ONU, con el propósito de robustecer la estrategia nacional en favor de los derechos humanos.

De acuerdo con la presidenta, el encuentro con Volker Türk destacó por la buena conversación entre ambas partes, alcanzando importantes acuerdos de colaboración.

En este sentido, Sheinbaum resaltó que tanto la ONU, como el gobierno federal mexicano, encontraron un objetivo común en el respeto y la promoción de los derechos humanos.

Así, este encuentro marca un punto de inflexión en la relación de México con los organismos globales, abriendo la posibilidad de integrar asesoría técnica externa por parte de la ONU.

Sheinbaum refuerza colaboración con la ONU tras visita de Volker Türk (Cortesía)

Volker Türk agradece encuentro con Sheinbaum en Palacio Nacional

Por su parte, Volker Türk se dijo agradecido por la reunión que sostuvo esta tarde con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

El Alto Comisionado de la ONU compartió que durante el encuentro logró discutir temas relacionados a los derechos humanos, así como áreas de oportunidad que permitan la cooperación entre ambas partes.