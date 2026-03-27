La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reveló la cifra actual de personas desaparecidas en el país que continúan siendo buscadas por su gobierno.

Durante la conferencia mañanera del pueblo del viernes 27 de marzo de 2026, la mandataria presentó un informe de seguridad en el que se actualizaron los datos sobre desapariciones en México.

El reporte incluye cifras históricas y un desglose por periodos que abarcan desde 1952 hasta la actualidad.

De acuerdo con el Gobierno de México, actualmente se mantiene la búsqueda activa de 43 mil 128 personas desaparecidas, según datos oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda.

México acumula 394 mil 654 personas desaparecidas desde 1952

El informe presentado por el gobierno federal señala que México registra un total histórico de 394 mil 654 personas desaparecidas entre 1952 y 2026.

De ese total:

262 mil 111 personas ya fueron localizadas

132 mil 534 permanecen en estatus de desaparecidas

Estas 132 mil 534 personas se dividen en dos grandes periodos:

Larga data (1952–2005): 2 mil 356 casos

Registros en estatus de desaparición (2006–2026): 130 mil 178 casos

Cómo se clasifican los 130 mil 178 casos recientes de desaparición en México

El informe también divide los 130 mil 178 registros de desapariciones entre 2006 y 2026 en tres categorías:

Datos insuficientes: 46 mil 742 casos (36%)

Con actividades o registros posteriores a la desaparición: 40 mil 308 casos (31%)

Sin actividad posterior registrada: 43 mil 128 casos (33%)

En el caso de los 46 mil 742 registros con datos insuficientes, las autoridades señalan que no existen elementos suficientes que permitan iniciar una búsqueda efectiva.

En contraste, los 43 mil 128 casos sin actividad posterior corresponden a personas con datos completos que permiten mantener su búsqueda activa, aunque no se han identificado registros posteriores a la fecha de desaparición.

En estos casos sí existe una ficha de búsqueda, aunque no todos cuentan con una carpeta de investigación abierta.

Solo 3 mil 869 desaparecidos en México tienen carpeta de investigación

El informe del Gobierno de México también señala que solo 3 mil 869 de los 43 mil 128 desaparecidos cuentan con una carpeta de investigación abierta.

Aunque las fiscalías del país han levantado 30 mil 480 reportes de desaparición, únicamente una parte de estos casos ha derivado en investigaciones formales.

Otros reportes de búsqueda se han realizado a través de distintos mecanismos: